Manchester City, Foden chiede spazio e punge Guardiola: "Forse giocava a golf..."

MANCHESTER CITY

Qualche mese fa Pep Guardiola aveva elogiato pubblicamente Phil Foden definendolo "il giocatore più talentuoso che ho mai visto", ma da quando è iniziata la Premier League il tecnico spagnolo del Manchester City non ha dato molte occasioni al giovane centrocampista, che ha totalizzato fin qui soltanto undici minuti sul terreno di gioco. Una scelta precisa di Guardiola, che dopo gli elogi nelle scorse settimane ha più volte punzecchiato l'inglese per il suo atteggiamento troppo timido. Manchester City, Guardiola in lutto per Luis Enrique





































Ultime gallery Vedi tutte

Dichiarazioni che hanno spinto il classe 2000 a rispondere prima sul campo (è stato il migliore in campo dell'Inghilterra Under 21 contro i pari età della Turchia fornendo due assist e illuminando il gioco) e poi fuori dal campo, nel post partita, quando Foden si è lamentato per la poca considerazione di cui gode nel suo club e ha lanciato una frecciatina a Guardiola: "Sarebbe bello se avesse visto la partita, ma credo che fosse in vacanza o a giocare a golf".

"Pep ha le sue idee ed è giusto che le abbia - ha chiarito poi il centrocampista dei Citizens - ma allo stesso tempo io so di essere pronto e so cosa posso dare. Voglio giocare, sento di essere pronto per farlo e lo dimostro ogni giorno in allenamento davanti a lui. Ci sono alcuni compagni che mi dicono di avere pazienza, ma io ho fame di giocare e voglio farlo ad ogni gara".