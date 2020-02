Malaga, dallo sceicco Al Thani a Hollywood: George Clooney vuole comprare il club

STORIA DA FILM

Dall'arrivo dello sceicco Al Thani nel 2010 a Malaga sono abituati ai colpi di scena e alle scene da film. Inizialmente il proprietario del club ha investito moltissimo, portando la squadra molto avanti anche in Champions League. Poi, complici anche alcuni problemi con le autorità locali, il patron ha deciso di chiudere i rubinetti e il club è caduto in disgrazia in Segunda Division. Una situazione decisamente complicata, con tanto di guerra interna tra la proprietà e l'associazione dei piccoli azionisti. Una battaglia in cui ultimamente si è inserito anche un consorzio vicino alla stella di Hollywood George Clooney.

Nel dettaglio, stando al presidente dell’associazione dei piccoli azionisti Antonio Aguilera, ci sarebbe un gruppo di grossi imprenditori americani legato al celebre attore intenzionato a rilevare da Al Thani la maggioranza delle azioni del Malaga per trasformare l'attività sportiva del club in un reality tv. "Qui a Malaga c’è un gruppo molto importante di produttori di cinema e televisione, che vogliono fare di Malaga la Hollywood europea - ha spiegato ad As -. Stanno girando a Malaga alcune serie per Amazon dal grandissimo potenziale economico e stanno negoziando per acquistare il club".

Per il lieto fine della vicenda, al momento, resta però da risolvere ancora un problema piuttosto rilevante. "Quello che succede è che nessuno vuole pagare ad Al Thani il prezzo folle che chiede, vuole 100 milioni per il club - ha precisato Aguilera -. Al Thani sa che il consorzio può offrire anche di più, ma sta negoziando, ha chiamato lui stesso gli americani venerdì per aprire la trattativa".