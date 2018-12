Madrid o Buenos Aires? Il popolo del Boca fa festa in Spagna

08/12/2018

Dato che, come dice un famoso coro da stadio di quelle parti, "no empuerte en que cancha juguemos", non importa in che campo giochiamo, figurarsi se la trasferta obbligatoria in terra spagnola poteva scoraggiare i tifosi del Boca Juniors. Fatto sta che Madrid, alla vigilia del Superclasico più caldo di sempre, quello, per intenderci, rinviato per gli scontri del Monumental e che vale una Libertadores, il popolo del Boca si è fatto sentire eccome e ha passato la giornata all'esterno dell'albergo degli Xeneizes ballando e intonando canti. Bandiera alla mano ovviamente. Guardare il video per credere...