Macron vestirà gli arbitri Concacaf per le prossime sei stagioni

NUOVA PARTNERSHIP

I nuovi match kit per il triennio 2024-2026 sono stati presentati in occasione del Winter Seminar 2024 a Toluca in Massico

© Ufficio Stampa Tutti gli arbitri delle competizioni CONCACAF, sia per Nazionali che per club, indosseranno i capi tecnici Macron per le prossime 6 stagioni. Il brand italiano, leader internazionale nella produzione e vendita di abbigliamento sportivo, con sede a Valsamoggia (Bologna), che vanta gli accordi con UEFA e diverse Federazioni calcistiche del panorama mondiale, è il nuovo “Match Officials Kit Supplier” per il settore arbitrale dell'organo che governa il calcio nel Nord America, Centroamerica e Caraibi.

I nuovi match kit che gli arbitri indosseranno nel triennio 2024-2026 sono stati presentati in occasione del Winter Seminar 2024, che ha visto tutti gli ufficiali di gara internazionali della CONCACAF radunarsi a Toluca in Massico per una quattro giorni all’insegna della formazione e dell’allenamento. Le maglie, nei colori nero, giallo fluo, rosso e azzurro, sono connotate, nella parte anteriore da una grafica rigata embossata e dotate di comode tasche anteriori con chiusura in velcro. Tutte sono realizzate in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, a conferma di una filosofia green che si traduce nell’impegno alla sostenibilità e rispetto per l’ambiente e che accomuna CONCACAF e Macron. "Per noi l'accordo con Macron è estremamente importante, perché può portare a una nuova immagine per gli arbitri della CONCACAF – ha dichiarato Nicola Rizzoli, Direttore del Dipartimento Arbitrale della CONCACAF – La possibilità di avere a disposizione abbigliamento tecnico di alta qualità è infatti fondamentale per permettere ai nostri ufficiali di gara di sentirsi più professionali, e questo non si limita a benefici in termini di percezione di sé. Quanto più gli arbitri della CONCACAF si sentiranno professionali, tanto più si comporteranno come tali in campo, elevando il livello e portando effetti positivi all'intero movimento".