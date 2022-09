Lutto di 10 giorni per la morte della regina Elisabetta: la Premier va verso lo stop

© Getty Images

Con ogni probabilità la Premier League non scenderà in campo nel weekend a seguito della morte della regina Elisabetta a 96 anni. In Inghilterra, infatti, ci sarà un periodo di lutto di 10 giorni, fino ai funerali, dove ogni evento sportivo sarà rinviato come da protocollo. Manca ancora la conferma ufficiale, ma il campionato inglese si fermerà per rispettare la scomparsa della regina. In programma c'era la supersfida Manchester City-Tottenham che verrà rinviata.