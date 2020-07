L'ultimo acquisto di Maradona: un'auto con luci e sirene della polizia

Un video diffuso in Argentina in queste ore - ma che risale a prima del lockdown - mostra l'ultimo acquisto di Diego Armando Maradona: un'automobile con luci e sirene della polizia. Il tecnico del Gimnasia La Plata avrebbe speso circa 200.000 euro per una BMW equipaggiata con questi particolari accessori che però sono vietati dalla legge visto che sono riservati esclusivamente alle forze dell'ordine.