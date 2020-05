Luis Enrique: "Calcio a porte chiuse più triste che ballare con tua sorella"

Giocare a partite a porte chiuse è "più triste che ballare con tua sorella". Il calcio senza tifosi per l'emergenza coronavirus non piace affatto al ct della Spagna Luis Enrique, che non usa giri di parole per rendere l'idea. "È molto brutto, ho visto il calcio tedesco ed è avvilente - ha detto nel corso del programma di basket Colgados del Aro - Puoi sentire gli insulti e perdere l'intimità dei grandi momenti".