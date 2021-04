Lo Schalke retrocede, i tifosi aggrediscono i giocatori nella notte

Follia in Germania con i giocatori dello Schalke 04 che sono stati aggrediti dai propri tifosi dopo la retrocessione. Rientro agitato per la squadra dopo la sconfitta sul campo dell'Arminia che ha sancito la matematica discesa in ZweiteLiga con quattro giornate d'anticipo. Un gruppo di ultras ha aspettato il pullman di Huntelaar & co: non solo un aggressione verbale, ma anche fisica. I giocatori sono stati così costretti a darsela a gambe levate. Il club tedesco abbandona la massima serie dopo 33 anni (non accadeva dal 1988) e su twitter ha commentato: "Fa più male del previsto, che schifezza".