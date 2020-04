Liverpool, svelata la nuova maglia da trasferta

Una scelta sicuramente originale quella del Liverpool per la stagione 2020/2021. Il nuovo kit da trasferta firmato Nike, che prenderà il posto di New Balance come sponsor tecnico, sarà infatti blu, o meglio turchese, con una grafica ispirata allo Shankly Gates, uno dei cancelli di Anfield dedicato alla memoria di uno dei leggendari ex manager dei Reds, Bill Shankly. Lo ha anticipato il sito specializzato Footy Headlines.