Liverpool senza rivali: già in Champions a metà febbraio

INGHILTERRA

Il più bel campionato del mondo è già finito. Lo strapotere del Liverpool, che ha ottenuto a Norwich il 25° successo in 26 partite ed è volato a 76 punti in classifica, non ha solamente messo in cassaforte un titolo che negli ultimi anni si giocava quasi sempre sul filo di lana, ma ha anche già emesso il primo verdetto. I Reds, infatti, con oltre 35 punti di vantaggio sulla quinta in classifica (lo Sheffield è a 39 punti, il Tottenham può arrivare a 40) è la prima qualificata di Premier per la prossima Champions League. Il tutto il 15 febbraio, tre mesi prima della fine del campionato e con 12 turni d'anticipo. Una cosa, obiettivamente, mai vista. Inutile dire che Klopp può contare sul secondo miglior attacco (61 gol contro i 65 del City) e sulla miglior difesa (15 gol subiti, la seconda è il Leicester a 26) e vince consecutivamente dal 20 ottobre 2019, quando lo United fermò i Reds all'85' grazie al pareggio di Lallana dopo il vantaggio del Liverpool firmato Rashford. Al momento la striscia di vittorie consecutive è arrivata a quota 17 (prossimo avversario il West Ham lunedì 24 ad Anfield).

Diverso, anche se sempre molto positivo, l'andamento in Champions, dove il Liverpool, pur vincendo il suo girone, ha lasciato 4 punti su 6 al Napoli, di fatto la sola squadra ad aver battuto i Reds in questa stagione (Napoli-Liverpool 2-0 lo scorso 17 settembre). L'altra sconfitta, il 5-0 rimediato contro l'Aston Villa nella Carabao Cup fa infatti pochissimo testo, dato che in campo, causa impegno al Mondiale per club (ovviamente vinto) erano andati i ragazzi delle giovanili.

Sempre abbastanza a ridosso del Mondiale, è arrivato l'altro incredibile pareggio stagionale: in FA Cup, il 26 gennaio contro lo Shrewsbury Town, squadra di terza divisione inglese. Un 2-2 rimediato poi con l'1-0 che ha portato Klopp anche al quarto turno della coppa più importante del calcio d'Oltremanica.