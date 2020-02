Premier League: Liverpool inarrestabile, 1-0 al Norwich

INGHILTERRA

È stata un po’ più difficile del previsto, ma alla fine il Liverpool si porta a casa il successo numero 25 in 26 giornate di Premier League. Sadio Mané decide infatti la sfida testa-coda del campionato inglese a 12’ dalla fine agganciando splendidamente il pallone e superando Krul; finisce quindi 1-0 a Carrow Road contro il Norwich. Il vantaggio sul secondo posto occupato dal Manchester City aumenta a +25 e la conquista matematica del titolo si avvicina.

NORWICH-LIVERPOOL 0-1

Il numero 25 assume un significato particolare in questa notte per il Liverpool: 25 come le impressionanti vittorie in 26 giornate di Premier League; 25 come i punti di vantaggio attuali sulle dirette inseguitrici. Sul campo dell’ultima in classifica, però, non è stata propriamente una passeggiata. I Reds si rendono pericolosi con Firmino che si fa vedere dal lato sinistro del campo e calcia in porta, trovando però l’opposizione da parte di Hanley che respinge il tiro. Al 10’ un aggancio spettacolare di Firmino porta quest’ultimo a voltarsi e calciare, ma Zimmermann si immola e salva tutto. Al 15’ è ancora lo stesso brasiliano che innesca l’ingresso in area avversaria di Wijnaldum, ma sempre Zimmermann non si fa sorprendere e riesce a recuperare il pallone molto bene. Al 36’ arriva la prima fiammata dei padroni di casa: Rupp scatta sul filo del fuorigioco e, davanti ad Alisson, serve Pukki ma il portiere brasiliano con un guizzo gli soffia il pallone all’ultimo. Al 52’ Cantwell riceve da Rupp e prova a concludere sul primo palo dal lato destro dell’area cogliendo solo l’esterno della rete. Una conclusione dalla distanza da parte di Keita vede Krul alzare il pallone sopra la traversa, poi due minuti più tardi, l’estremo difensore del Norwich si allunga su un tiro di Salah ed è abile a salvare subito dopo sulla ribattuta di Keita. I padroni di casa vanno vicinissimi all’1-0 con un palo colpito da Tettey, ma al 78’ il gol vittoria dei Reds è servito: lancio profondo di Henderson per Mané che aggancia in maniera favolosa in mezzo tra Zimmermann e Aarons e dall’interno dell’area di rigore supera Krul. L’ultima occasione per Pukki non cambia il risultato nel finale.

SOUTHAMPTON-BURNLEY 1-2

Nell’altra sfida di Premier di oggi arriva una vittoria (un po’ a sorpresa) importantissima per il Burnley, che passa 2-1 sul campo del Southampton con il quale era appaiato in classifica prima di questa sfida. Gli ospiti sbloccano il risultato già al 2’: il calcio d’angolo a rientrare di Westwood dalla sinistra rimbalza e s’infila direttamente in rete sul primo palo, sorprendendo clamorosamente Ings, che doveva coprire proprio quel legno ma che di fatto lascia sfilare il pallone, convinto che sarebbe terminato sull’esterno della rete. Il numero 9 dei Saints, però, riesce comunque a riscattare l’ingenuità commessa, scaricando in gol un destro rasoterra potente dal limite dell’area. Al 60’, però, Vydra regala il successo agli uomini di Dyche, su assist di Hendrick, superando Walker-Peters con un tunnel e fulminando il portiere McCarthy con un gran sinistro sotto la traversa. Il Burnley è ora decimo in classifica.

