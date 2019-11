Liverpool, Klopp pensa a giocare due partite con due squadre diverse lo stesso giorno

CALCIO ESTERO

Se la minaccia del ritiro non fosse abbastanza, l'allenatore tedesco starebbe pensando ad una seconda soluzione per evitare di dover snobbare la competizione. Secondo il Mirror, Klopp - a metà tra provocazione e necessità - potrebbe anche presentare due squadre diverse nelle due competizioni: il Liverpool volerebbe in Qatar per il Mondiale per Club con una rosa ristretta lasciando alcuni giocatori, soprattutto giovani, in Inghilterra assieme ad un assistente che li allenerebbe dalla panchina in Coppa di Lega.

Rimane l'ipotesi del rinvio del quarto di finale contro l'Aston Villa ma l'8 gennaio, prima data possibile nel calendario dei Reds, cade l'andata delle semifinali di EFL CUP senza tenere conto di eventuali replay del terzo turno di FA CUP (previsto il 5 gennaio). Una situazione a dir poco ingarbugliata.