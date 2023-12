Liverpool, Klopp: "No alla Superlega, ma Uefa e Fifa non possono fare ciò che vogliono"

PRESA DI POSIZIONE

L'allenatore tedesco: "Mi piace il verdetto, sono contento che abbiano ricevuto una scossa"

© Getty Images L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, si oppone alla Superlega europea (come gli stessi Reds) ma ha detto di essere contento che la Fifa e la Uefa "abbiano ricevuto una scossa" da una sentenza della Corte Ue che limita il loro potere. "Sono d'accordo al 100% con il comunicato (del Liverpool, ndr), ma mi piace comunque il verdetto - ha dichiarato il manager tedesco alla vigilia della sfida con l'Arsenal - Finalmente capiamo che la Fifa, la Uefa e le altre Federazioni o qualsiasi altra federazione non possono semplicemente fare quello che vogliono. Nel calcio dobbiamo parlare di molte cose e mi piace che si scuotano un po'. Ma no, sulla Superlega ho la stessa opinione che avevo prima"

Klopp è da diverso tempo molto critico con Uefa e Fifa per il calendario troppo intasato e le troppe partite che mettono a rischio la salute dei calciatori. In passato il manager del Liverpool aveva duramente criticato prima la nascita della Nations League ("È una delle idee più ridicole nel mondo del calcio") e poi anche la decisione di disputare i Mondiali 2022 in Qatar in inverno ("Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate. Il mio problema è che tutti sanno che questo calendario non è giusto, ma nessuno ne parla abbastanza spesso. Qualcosa deve cambiare").

Il Liverpool, uno dei 12 club che avevano lanciato il progetto nell'aprile del 2021, ha fatto un passo indietro. Anche oggi, all'indomani della sentenza, ha confermato la vicinanza all'ECA e alla UEFA. "La sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea non cambia la precedente posizione del Liverpool FC sulla proposta di Super League europea - si legge nel comunicato ufficiale -. Il nostro coinvolgimento è stato interrotto. Continueremo a lavorare con gli altri club attraverso l'ECA e a partecipare alle competizioni UEFA".