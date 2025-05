Liverpool, Klopp dopo la tragedia alla parata: "Scioccato e devastato"

C'era anche Jurgen Klopp con la famiglia alla parata del Liverpool per la conquista della Premier League che da festa si è trasformata in tragedia dopo che un'auto guidata da un 53enne ha investito la folla, causando 47 feriti di cui 27 portati in ospedale. All'indomani dell'episodio che ha scioccato l'Inghilterra intera ma non solo, l'ex manager ha rotto il silenzio sui suoi social. "La mia famiglia e io siamo scioccati e devastati, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per tutti coloro che sono rimasti feriti e colpiti - le parole del tedesco su Instagram - Non camminerete mai da soli".