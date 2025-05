Liverpool, un'auto travolge i tifosi durante la parata: diversi feriti

Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool causando diversi feriti. In alcuni video pubblicati online, si vede una macchina station wagon di colore nero mentre si lancia tra la folla a una velocità piuttosto elevata. L'auto ha investito una persona prima di dirigersi deliberatamente verso la folla di fan, radunati in decine di migliaia nel centro della città del Merseyside, trascinando con sé diversi corpi sulla strada prima di essere fermata.