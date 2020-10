Liverpool, intervento killer di Pickford su Van Dijk: si teme la lesione del crociato

Pessime notizie per il Liverpool dal derby del Merseyside contro l'Everton di Ancelotti: Jurgen Klopp potrebbe perdere per molti difesi il leader difensivo Virgil Van Dijk. Il centrale olandese è stato vittima di un infortunio dopo un intervento killer di Jordan Pickford (nella foto), portiere dei Toffees, che lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo. Si teme la lesione del legamento crociato che lo terrebbe lontano dai campi per almeno 6-7 mesi. Pessimista Klopp: "Non sembra nulla di leggero".