Liverpool, cordata interessata all'acquisto del club: coinvolto anche Jeff Bezos

Una cordata di facoltosi imprenditori starebbe valutando, secondo quanto riportato da Sky News, l'acquisto del Liverpool e tra gli investitori coinvolti ci sarebbe anche Jeff Bezos alias il fondatore di Amazon. Bezos, 250 miliardi di patrimonio circa, farebbe parte del gruppo guidato da Amit Bhatia, cognato del magnate indiano dell'acciaio Lakshmi Mittal. Il Fenway Sports Group, proprietario del club dal 2010, ha ammesso l'esistenza della trattativa: "Un consorzio di investimento guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha manifestato interesse per un investimento strategico di minoranza nel Liverpool Football Club". La valutazione del Liverpool attualmente si aggira attorno ai 5-6 miliardi di dollari.