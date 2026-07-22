Malagò su Maldini e Leonardo: "Due facce della stessa medaglia. Uno parte con un'idea, l'altro la sviluppa"

22 Lug 2026 - 15:14
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© italyphotopress

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"Sono due facce della stessa medaglia, uno parte con un'idea e l'altro la sviluppa e viceversa, a turno si scambiano regia e operatività. Sono partiti a mille all'ora su tantissime tematiche". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò in una intervista a 'Chora Media' e 'Cronache di Spogliatoio' parlando della scelta di puntare su Paolo Maldini e Leonardo rispettivamente come dt e presidente del Club Italia e advisor. "Sono stati a Coverciano dove hanno già cominciato a rivoluzionare un qualcosa che potenzialmente è formidabile però è molto statico. Da lì parte tutto il concetto della filiera che deve arrivare all'individuazione di giovani italiani il più possibile talentuosi. Oggi dobbiamo lavorare sui ragazzi che hanno 15-16 anni, massimo 17-18".

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