Malagò su Maldini e Leonardo: "Due facce della stessa medaglia. Uno parte con un'idea, l'altro la sviluppa"

"Sono due facce della stessa medaglia, uno parte con un'idea e l'altro la sviluppa e viceversa, a turno si scambiano regia e operatività. Sono partiti a mille all'ora su tantissime tematiche". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò in una intervista a 'Chora Media' e 'Cronache di Spogliatoio' parlando della scelta di puntare su Paolo Maldini e Leonardo rispettivamente come dt e presidente del Club Italia e advisor. "Sono stati a Coverciano dove hanno già cominciato a rivoluzionare un qualcosa che potenzialmente è formidabile però è molto statico. Da lì parte tutto il concetto della filiera che deve arrivare all'individuazione di giovani italiani il più possibile talentuosi. Oggi dobbiamo lavorare sui ragazzi che hanno 15-16 anni, massimo 17-18".