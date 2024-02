Liverpool. Alexander-Arnold perseguitato da una stalker

© Getty Images

Una anno di molestie a sfondo sessuale. Il Sun racconta una storia molto particolare che riguarda il terzino del Liverpool Trent Alexander-Arnold, che da circa un anno è vittima di stalking da parte di una donna che gli manda foto e video osceni e lo perseguita ovunque lui vada presentandosi sotto casa sua, agli allenamenti e persino nei ristoranti che solitamente il giocatore frequenta: “Questo è stato più di un anno infernale per Trent – riporta una fonte vicina al giocatore - Questa donna ha terrorizzato lui e la sua famiglia, impossessandosi del suo numero e chiamandolo all'infinito e inviando lettere sconvolgenti e materiale osceno alla sua casa nel Cheshire. È stato un periodo davvero preoccupante, ma lui ha fatto del suo meglio per non lasciare che ciò influisse sulle sue prestazioni in campo".