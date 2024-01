Manchester City, smascherato Kyle Walker: aveva una doppia vita

INGHILTERRA

Due famiglie entrambe con figli per il calciatore inglese, l'amante ha mostrato il test del DNA alla moglie

© Getty Images Lo scandalo Kyle Walker invade le pagine dei giornali sportivi inglesi. Le dichiarazioni della modella Lauryn Goodman al Sun hanno scatenato una vera e propria bufera intorno al difensore della nazionale inglese e del Manchester City, che è accusato di essersi diviso per anni tra la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e un'altra donna, con cui ha costruito e portato avanti per lungo tempo quella che è una vera e propria seconda famiglia.

A svelare tutto è stata la stessa Goodman: "Ho detto a Kyle che doveva dire tutto ad Annie. Che è il padre di nostra figlia, perché avremmo dovuto poter iniziare liberamente il 2024. Se tutti sanno qual è la situazione, allora potranno prendere decisioni da adulti. Non volevo causare ulteriore ad Annie né rivelarmi una stronza, ma dovevo essere io a farlo perché Kyle era troppo debole per dirlo a lei. C'era bisogno che Annie conoscesse tutta la verità prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico".

Così, mentre nel Boxing Day Walker era impegnato nella trasferta contro l'Everton, Lauryn avrebbe chiamato la moglie del giocatore: "Continuava a chiedere prove, quindi le ho mostrato il test del DNA". "Non volevo che si separassero o soffrissero, ma era una situazione che doveva venire alla luce. Per il bene di tutti", ha aggiunto la modella, che ha svelato anche che "Non ero un segreto per i suoi compagni di squadra dell'Inghilterra: venivano al telefono quando mi chiamava su FaceTime".

Dopo 12 anni insieme e con un figlio in arrivo, Annie Kilner ha chiesto immediatamente il divorzio.