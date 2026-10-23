Caos sicurezza a Parigi: rinviata PSG-Lione per le proteste

A causa delle forti tensioni sociali che stanno attraversando la Francia e dei conseguenti problemi di ordine pubblico, la Ligue de Football Professionnel (LFP) ha ufficialmente rinviato la sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione, inizialmente in programma per domenica sera al Parco dei Principi.
L'incontro dell'ottava giornata è stato riprogrammato per lunedì alle ore 20:30 a seguito dell'ordinanza della Prefettura di polizia di Parigi, impegnata a gestire un fine settimana ad alto rischio tra imponenti manifestazioni popolari contro il costo della vita e la concomitante partita della NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints allo Stade de France (domenica in diretta su Canale 20).
La nuova collocazione oraria sovrappone il match casalingo dei parigini alla cerimonia del Pallone d'Oro a Londra, nella quale concorrono 8 giocatori dei parigini tra cui Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi attualmente ai box per infortunio.