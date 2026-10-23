La NFL sbarca a Parigi, New Orleans Saints contro Pittsburgh Steelers è su Mediaset
Prima volta della NFL a Parigi: New Orleans Saints contro Pittsburgh Steelers allo Stade de France. Segui la partita in diretta su Canale 20 e Sportmediaset
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Questa volta è uno sbarco pacifico, il football americano della NFL in Francia, allo Stade de France di Parigi, una prima assoluta per 80.000 fortunati a fronte di una passione che Oltralpe conta quasi quindici milioni di fan. New Orleans Saints contro Pittsburgh Steelers in diretta domenica sul 20 di Mediaset (e in streaming su Sportmediaset) con kick off alle 14.30.
Non certo un match casuale, anzi. I Saints sono la franchigia della città più francese d’America fondata dai coloni e ancora oggi dotata di un french quarter. New Orleans-Pittsburgh, un piccolo Superbowl europeo con tanto di half-time show affidato a Burna Boy, il celebre artista afro fusion di origine nigeriana.
I New Orleans Saints sono arrivati a Parigi direttamente da New York dopo la vittoria di domenica scorsa sui Giants che ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila. Pittsburgh invece ha aperto la striscia di vittorie consecutive nelle ultime due giornate dopo aver battuto di misura Tampa Bay ai supplementari e aver superato i Colts la domenica precedente in Pennsylvania.
Il braccione di Aaron Rodgers a 42 anni suonati funziona ancora benissimo, il traguardo della 1500 yard di passaggio in stagione è vicinissimo, un dato che testimonia come l’attacco degli Steelers sia strettamente legato all’estro dell’esperto quarteback californiano.