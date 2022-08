Ligue 1: vincono Marsiglia e Lille, pari per il Nizza

LIGUE 1

L’OM e Fonseca battono 4-1 Reims e Auxerre, Favre non va oltre l'1-1 con il Tolosa

© Getty Images Nella prima giornata di Ligue 1, il Marsiglia risponde al Psg con una vittoria sul Reims: finisce 4-1 con la doppietta di Suarez, la rete di Tavares e l'autogol di Faes. Il Nizza, invece, viene bloccato sull'1-1 dal neopromosso Tolosa, mentre il Lille di Fonseca rifila un poker all’Auxerre (4-1). Il Lens batte 3-2 il Brest, il Rennes cade 1-0 con il Lorient. Tra Angers e Nantes finisce 0-0, sorride nel finale il Montpellier: 3-2 al Troyes.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-REIMS 4-1

Il Marsiglia si impone 4-1 contro il Reims in una sfida dominata dalla squadra di Igor Tudor, riempito da fischi assordanti all'inizio del match del Vélodrome. A sbloccare il punteggio è l'autogol di Faes che devia nella propria porta il pallone. Al 25', i padroni di casa vanno vicini al raddoppio, con il tiro di Rongier che sbatte sul palo destro. Gli ospiti si scoprono e permettono all'Olympique di ripartire facilmente, e i biancoazzurri non perdonano: al 46' arriva il raddoppio di Tavares. Nella ripresa, la squadra di Óscar prova a portarsi in più occasioni davanti alla porta difesa da Blanco, ma è ancora una volta il Marsiglia a trovare la terza rete: all'85', Suárez indirizza nell'angolino sinistro un pallone imprendibile per Pentz. Il gol della bandiera del Reims arriva al minuto 84 con Balogun. Nel finale trova la doppietta il giovane attaccante colombiano della squadra di Tudor.

TOLOSA-NIZZA 1-1

Il Nizza non va oltre l'1-1 allo Stadium Municipal del neopromosso Tolosa. I padroni di casa trovano il vantaggio al 2' con la rete di Dallinga, che spezza l’equilibrio che aveva caratterizzato fino a quel momento l’inizio della gara. I viola gestiscono al meglio questo vantaggio, andando negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nella ripresa, il Nizza scende in campo con un atteggiamento diverso. Al 77' Favre decide di mandare in campo Ramsey al posto di Stengs. L'ex Juve ripaga immediatamente la fiducia e, dopo un minuto dal suo ingresso, porta il punteggio sull'1-1, che regala un punto ad entrambe le squadre.

LILLE-AUXERRE 4-1

Vittoria ricca di gol per il Lille. Allo stadio Pierre Mauroy, la squadra dell'ex Roma Fonseca stende con un netto 4-1 l'Auxerre. Un primo tempo scoppiettante che si sblocca a favore dei padroni di casa dopo neanche un minuto di gioco grazie alla rete di André. Due minuti dopo raddoppia con il solito David, che poi sigla la sua doppietta personale al 39'. Nella seconda metà del match arriva anche il gol del 4-0 firmato Zedadka (64'). Per gli ospiti la rete della bandiera è di Charbonnier al 68’. Tre punti meritati per la squadra del tecnico portoghese che domina per tutto il tempo la gara.

RENNES-LORIENT 0-1

Il Rennes inizia nel peggiore dei modi la nuova stagione di Ligue 1. Nella sfida contro il Lorient, sono gli ospiti guidati da Le Bris a trovare la vittoria per 1-0. Match in equilibrio con le due squadre che difendono bene per la maggior parte della gara fino al 65', quando un tocco sfortunato di Theate nella propria porta permette agli ospiti di andare avanti. Risultato che non cambia e arancioneri che fino al triplice fischio difendono il risultato pieno.

LENS-BREST 3-2

Tre punti nel segno di Florian Sotoca: il Lens, dopo una partita di sofferenza, batte il Brest per 3-2. I giallorossi iniziano in discesa il match sbloccando il risultato dopo 27 minuti con un tiro di destro da centro area dell’attaccante francese. Il Brest fatica ma va al riposo all’intervallo sotto solo di una rete. Al rientro in campo è ancora una volta Sotoca con un colpo di testa sotto la traversa a trovare il raddoppio. La tripletta per l’ex Grenoble arriva al 65’ e sembra chiudere il match. Neanche il tempo di ripartire che la squadra di Der Zakarian trova il gol con Belkebla. La partita sembra prendere un’altra strada, ma a otto minuti dalla fine Del Castillo segna su rigore il 3-2, ma la squadra di Haise riesce a respingere il tentativo di rimonta degli avversari e porta a casa i primi tre punti della stagione.

ANGERS-NANTES 0-0

Pareggio senza gol tra Angers e Nantes. Una gara senza troppe emozioni quella andata in scena allo Stadio Jean Bouin, dove entrambe le squadre hanno provato a finalizzare le azioni senza però trovare il gol. Qualche pericolo arriva con Thioub per i padroni di casa e Chirivella per gli ospiti, che hanno avuto le occasioni più importanti dell'intero match.

MONTPELLIER-TROYES 3-2

Il Montpellier porta a casa i primi tre punti nella giornata inaugurale di Ligue 1 dopo una gara dalle continue emozioni, vinta 3-2 sul Troyes e con la rete decisiva arriva a nove minuti dalla fine del match. I padroni di casa trovano subito il vantaggio al 3' con Sainte-Luce, ma neanche il tempo di esultare e dopo nove minuti Tardieu su rigore non sbaglia per il momentaneo 1-1. Savanier riporta in avanti i padroni di casa al 15’, ma la formazione di Irles pareggia nuovamente i conti due minuti più tardi con Baldé. L’equilibrio si spezza all'81' con Savanier, che fa doppietta e consegna la vittoria al Montpellier.