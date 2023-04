Ligue 1: tutto facile per il Psg, una doppietta di Mbappé stende l’Angers

FRANCIA

Continua la corsa verso il titolo dei parigini, che superano l’ultima in classifica 2-1 e salgono momentaneamente a +11 sul Marsiglia

© Getty Images Vince senza patemi il Paris Saint-Germain, che nell’anticipo della 32esima giornata di Ligue 1, batte 2-1 l’Angers in trasferta. Mattatore assoluto del match Kylian Mbappé, che segna una doppietta nel primo tempo. Partita mai in discussione per i parigini, più volte vicini al terzo gol ma che nel finale subiscono la rete di Thioub. Galtier sale quindi a 75 punti, momentaneamente a +11 sul Marsiglia. Sempre più ultimo l’Angers a quota 14.

I parigini sono assoluti padroni del campo fin dai primi minuti e ne impiegano soltanto nove per sbloccare il match: Bernat vede l’inserimento in area di Mbappé, che davanti al portiere infila l’angolino. Bahoya avrebbe l’occasione per pareggiare su una disattenzione della difesa ospite, ma spreca da ottima posizione. Gol sbagliato, gol subito: al 26’ assist perfetto di Messi e gran botta da fuori area di Mbappé, che firma così la sua doppietta e la sua 33esima rete stagionale. Poco dopo tocca al fuoriclasse argentino mettersi in proprio e cercare il tris dal limite, trovando la bella parata del portiere. A inizio ripresa l’Angers prova una timida reazione, con Abdelli che calcia da fuori ma troppo centrale per impensierire Donnarumma. Il Psg abbassa i ritmi e controlla il gioco, andando vicino al tris con Hakimi, che calcia alto di poco. Niane avrebbe un’altra chance per riaprire la partita, ma sbaglia tutto di testa. Nel finale Mbappé sfiora la tripletta: il fuoriclasse francese si libera al limite dell’area e calcia forte sotto la traversa, trovando ancora il riflesso del portiere avversario. All’87’ arriva l’incredibile (ma inutile) gol dei padroni di casa: cross dalla trequarti e sponda sul secondo palo per l’accorrente Thioub, che da centro area batte Donnarumma. Finisce quindi 2-1 per il Psg, che sale a 75 punti in classifica volando momentaneamente a +11 sul Marsiglia, impegnato domenica sera a Lione. Sempre più vicino alla retrocessione invece l’Angers, ultimo a quota 14.