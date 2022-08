Ligue 1: Torna a vincere il Psg. Fonseca cade in casa contro il Nizza 

FRANCIA

I parigini si riscattano dopo il pareggio del weekend e vincono grazie ai gol delle sue stelle. Vittoria di misura per i marsigliesi

© Getty Images Nel turno infrasettimanale di Ligue 1, il Paris Saint-Germain trova il successo grazie a Neymar, Mbappé e Bernat, 3-0 sul campo del Tolosa. Sorridono il Nizza e Marsiglia che battono in ordine 2-1 il Lille e Clermont (1-0). Vincono Lione, 2-1 all’Auxerre, e il Montpellier, 2-0 con l’Ajaccio. Il Monaco cade 2-4 con il Troyes, 4-2 del Reims all’Angers. Strasburgo e Nantes finisce 1-1, trionfa 3-1 il Rennes sul Brest. 5-2 del Lens sul Lorient.

TOLOSA-PARIS SAINT GERMAIN 0-3

Torna alla vittoria il Paris Saint Germain che trionfa in casa del Tolosa per 1-0. I parigini, con il tridente Neymar-Messi-Mbappé, partono a mille senza riuscire a trovare la rete del vantaggio. Alla fine é il solito brasiliano che nel finale del primo tempo, sblocca la gara e infila in rete il pallone con un destro incredibile. Si va negli spogliatoi con un vantaggio minimo per la squadra di Galtier. Al rientro in campo non passano neanche cinque minuti che il francese Mbappé raddoppia su assist di Leo Messi. Nella ripresa é dominio dei parigini e al 91’ arriva il definitivo 3-0 ad opera di Bernat.

LILLE -NIZZA 1-2

Alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy il Nizza trova la vittoria contro il Lille per 1-2. I padroni di casa passano in vantaggio al 19’ con il tiro di Bamba deviato in rete. Gli ospiti faticano ma trovano immediatamente il pari su rigore con Andy Delort al 22’. Non passano nemmeno sette minuti che il direttore di gara fischia un altro rigore a favore del Nizza. A tirare dal dischetto va Pepe che non sbaglia e porta in avanti la squadra di Favre. Da qui in avanti non cambia più nulla e nel secondo tempo nessuna delle due squadre riesce ad essere incisiva davanti alla porta. Nizza che al triple fischio può esultare per la prima vittoria della stagione e dall’altro lato la squadra di Fonseca subisce un’altra battuta di arresto.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-CLERMONT 1-0

L’Olympique Marsiglia non sbaglia e conquista la quarta vittoria, rimanendo in vetta alla classifica, in coabitazione con Psg e Lens. Questa volta a cadere sotto i colpi dei marsigliesi è il Clermont, 1-0 il risultato finale. Primo tempo senza grandi emozioni, con le due squadre che si studiano e provano a trovare il colpo vincente. Al riposo vanno sul punteggio di 0-0. Il gol che sblocca la partita arriva nel secondo tempo: Gueye con un colpo di testa porta in avanti i padroni di casa. Clermont che cerca gli spazi per trovare il pareggio ai danni degli avversari. All’87’arriva la possibilità del raddoppio con il rigore a favore della squadra di Tudor: dal dischetto va Alexis Sanchez ma il portiere respinge in corner. La gara finisce poco dopo e il Marsiglia può continuare a sorridere.

LIONE-AUXERRE 2-1

Colpo interno del Lione che supera per 2-1 l'Auxerre al Groupama Stadium. Il primo tempo è completamente in mano ai padroni di casa che attaccano con decisione e passano in avanti con la conclusione di destro di Tete al 29’. Gli ospiti si affacciano nell’area avversaria senza trovare la conclusione vincente. Ci pensa Ekambi al 72’ a raddoppiare per il Lione. A dieci minuti dalla fine l’Auxerre riapre la partita con Autret, ma il Lione si chiude e si porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.

MONACO-TROYES 2-4

Il Monaco cade, con tanti rimpianti, tra le mura amiche contro il Troyes lasciando per strada punti preziosi con una sconfitta per 3-1 piena di rammarico. La squadra di Clerment passa in vantaggio al 10’ con Maripan. Reazione degli ospiti che trovano il pareggio su rigore con Tardieu (22’). Nel finale arriva il sorpasso della squadra di Irles con il potente sinistro di Odobert. Nella ripresa neanche il tempo di iniziare che Mama Baldè sigla la terza rete per il Troyes. Monaco che reagisce e accorcia le distanze con il solito Fofana. Ospiti che si affacciano ancora in avanti e al 78’ Salmier al volo manda la palla in rete con il sinistro. Troyes che, dopo i tre punti conquistati con l’Angers, ottiene la seconda vittoria consecutiva in questo campionato.

MONTPELLIER-AJACCIO 2-0

Allo Stade de la Mosson il Montpellier sorride ancora dopo la vittoria dello scorso weeekend. Questa volta i padroni di casa vincono 2-0 contro l’Ajaccio. Dopo un inizio a rallentatore la gara si sblocca al 28’ a favore del Montpellier con Nordin che butta in rete il pallone. Nordin nella ripresa raddoppia e chiude definitivamente la gara con i padroni di casa che ottengono così 3 successi in 5 partite. L'Ajaccio dovrà aspettare ancora per la sua prima vittoria stagionale.

ANGERS-REIMS 2-4

Primi tre punti e prima vittoria per il Reims in questa stagione. Allo Stade Raymond Kopa a sorridere è Garcia che batte la squadra di Baticle per 4-2. Grande prova degli ospiti nella prima frazione di gioco: al 23’ Munetsi sblocca la gara con un potente sinistro e porta in avanti i suoi. A raddoppiare al 45’ è Ito. Al rientro in campo l’Angers accorcia le distanze con Boufal su rigore, al 65’ un’entrata pericolosa di Jens-Lys Cajuste lascia il Reims in dieci e i padroni di casa sfruttano la superiorità e pareggiano con Hunou. Al 70’ altro rigore della gara con Balogun che dal dischetto riporta il Reims in avanti.

STRASBURGO-NANTES 1-1

Allo Stade de la Meinau finisce con un pareggio la sfida tra Strasburgo e Nantes, con 1-1. Una partita senza troppe emozioni con un gol per tempo: gli ospiti si rendono pericolosi in avvio con Mohamed, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 27’ con il colpo di testa di Diallo. Al rientro in campo sono poche le azioni pericolose da entrambe le parti, fino a 5 minuti dal termine quando Mostafa Mohamed segna il pareggio per il Nantes. A Strasburgo finisce 1-1.

LENS-LORIENT 5-2

Stratosferico trionfo del Lens sul Lorient che chiude con un sonoro 5-2. Sorpassi e controsorpassi con i padroni di casa che partono a razzo con la rete di Sotoca, cinico nel concludere il tiro al 24’, Said porta il Lens sul 2-0 dopo soli quattro minuti con un gran tiro di destro. Lorient che tuttavia rispondono con Moffi al 41’ e vanno negli spogliatoi sotto di una sola rete. Al rientro è ancora Moffi a trovare la rete del momentaneo pareggio al 50’. Padroni di casa che reagiscono immediatamente e ritrovano il vantaggio con Samed su assist di Cabot. A chiudere definitivamente la gara sono la doppietta di Sotoca al 77’ e Openda all’86’. Al fischio finale arriva la quarta vittoria in questo campionato per il Lens.

RENNES-BREST 3-1

Dopo un inizio negativo il Rennes si risolleva e trova la sua seconda vittoria in questo campionato. Al Roazhon Park battono 3-1 il Brest. Primo tempo senza reti, con la gara che si decide tutta nella seconda frazione. I padroni di casa passano in vantaggio al 53’ con il tiro preciso di Rondon. Gli ospiti trovano il pari con il tiro di Honorat al 57’. Gara che rimane in equilibrio fino agli ultimi minuti finali, quando l’attacco insistente del Rennes porta al 3-1. Prima Terrier e poi Doue regalano un’incredibile vittoria a Genesio