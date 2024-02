Ligue 1: Terrier lancia il Rennes, Montpellier ko

LIGUE 1

I rossoneri soffrono ma vincono 2-1 ed infilano la sesta vittoria consecutiva

© Getty Images Il Rennes batte per 2-1 il Montpellier nel match valido per la ventesima giornata di Ligue 1 ed avvisa il Milan, suo avversario in Europa League. Apre la rete di Terrier (quarto sigillo nelle ultime tre partite) al 3’ e raddoppia Kalimuendo su rigore al 48’, poi Savanier dimezza lo svantaggio al 73’ ma i padroni di casa resistono fino al fischio finale. Sesta vittoria consecutiva della formazione di Stéphan tra tutte le competizioni.

Bastano meno di tre minuti di gioco ai rossoneri per portarsi in vantaggio: Terrier riceve in profondità, colpisce il palo e mette in rete la respinta, certificando il suo ottimo momento di forma. L'ex Lione e Theate producono le altre occasioni del Rennes nella prima frazione, ma si arriva al duplice fischio ancora sull’1-0. In avvio di ripresa si ripete il copione, con Kalimuendo che raddoppia subito su calcio di rigore.

Gouiri si vede annullare il tris al 65’, mentre Mandanda blinda la propria porta sui tentativi di Khazri e dell'ex Torino Karamoh, all’esordio con la nuova maglia. Il 2-1 arriva al 73’ con un destro dal limite di Savanier e gli ospiti sfiorano subito dopo il clamoroso pareggio, ma il punteggio non cambia. Il Rennes sale così a quota 28 punti, in scia alla zona europea, mentre il Montpellier resta a diciannove.