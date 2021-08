Ligue 1: Lione e Bordeaux pareggiano contro Clermont e Angers, il Psg è già solo in vetta

FRANCIA

L'OL, avanti 3-1, incassa il 3-3 al 91'. I girondini fermano sull'1-1 gli uomini di Baticle, Pochettino unico a punteggio pieno

La terza giornata di Ligue 1 consegna la vetta solitaria al Psg. Il Lione non va oltre il 3-3 col Clermont, che fallisce l'aggancio ai parigini: la doppietta di Dembélé e il gol di Paquetá non bastano, la neopromossa pareggia al 91' grazie alle due reti di Rashani. Finisce 1-1, invece, tra Bordeaux e Angers: girondini avanti al 10' con Mara, gli uomini di Baticle rispondono con Thomas (38'). Stesso risultato in Metz-Reims e Strasburgo-Troyes.

LIONE-CLERMONT 3-3

L’Olympique Lione accarezza la sua prima vittoria stagionale in campionato, ma viene raggiunto negli ultimi 10 minuti dal Clermont con un 3-3 pirotecnico. Gli uomini di Bosz partono subito alla grande e trovano il vantaggio dopo 5 minuti, quando Dembélé trasforma il rigore da lui stesso procurato per il fallo di Gastien. Passano appena 7’ e gli ospiti pareggiano con il maldestro autogol di Diomandé, che spedisce nella propria porta il cross di Berthomier su corner. Al 21’ di nuovo Dembélé regala il 2-1 al Lione, ribadendo in rete una respinta di Desmas sull’insidioso mancino di Paquetà. Prima dell’intervallo il brasiliano ex Milan confeziona un gol meraviglioso, chiudendo ben tre triangoli consecutivi con due diversi compagni di squadra per avanzare dalla metà campo all’area di rigore e concludere con un preciso diagonale mancino l’azione del 3-1. Nella ripresa i padroni di casa sembrano in controllo, ma il neoentrato Rashani accorcia le distanze con un preciso pallonetto di sinistro a 10 minuti dalla fine. L’assalto degli ospiti si concretizza a inizio recupero, quando di nuovo Rashani svetta su corner e spedisce in rete il gol del clamoroso 3-3 finale. Primo successo stagionale rimandato per il Lione di Bosz, mentre il Clermont sale a quota sette punti e si conferma la sorpresa di quest’inizio di Ligue 1.

BORDEAUX-ANGERS 1-1

Grazie all'1-1 tra Bordeaux e Angers, il Psg può già godersi la vetta solitaria della Ligue 1 dopo tre giornate. Girondini in vantaggio dopo 10 minuti: Mangas serve Mara, che dal limite dell'area trova il primo palo con il destro, beffando Bernardoni. La risposta dell'Angers, però, arriva al 24': sponda di Fulgini e colpo di testa vincente di Thomas, che agguanta i padroni di casa. Nella ripresa, il risultato non cambia: la formazione di Pochettino è l'unica squadra a punteggio pieno dopo 270 minuti, mentre l'Angers sale a quota 7 insieme alla sorpresa Clermont.

METZ-REIMS 1-1

Finisce 1-1 anche tra Metz e Reims, che rimandano l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Succede tutto nel primo quarto d'ora: cross di Konan in area e incornata di Munetsi, che porta in vantaggio gli ospiti al 7'. Al 14', arriva la risposta dei padroni di casa con il clamoroso destro dalla lunga distanza di Maiga, che da posizione centrale scarica un terribile destro all'incrocio dei pali. Nella ripresa, Kebbai si vede annullare un gol al 53' e l'1-1 non si sblocca. Terzo pareggio per il Reims, mentre il Metz si porta a 2 punti.

MONTPELLIER-LORIENT 3-1

Vittoria in rimonta per il Montpellier, che con una ripresa perfetta batte 3-1 il Lorient, in vantaggio al 41' grazie all'autogol di Bertaud. I padroni di casa provano a rispondere già prima dell'intervallo, ma il tiro al volo di Delort finisce di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa, ecco la strepitosa rimonta degli uomini di Dall'Oglio, che tra il 50' e il 58' si portano sul 2-1 con le reti di Savanier e Mavdidi. Il match si chiude all'83' con il sigillo finale di Delort: finisce malissimo per il Lorient, che resta in nove a causa delle due espulsioni per somma di ammonizioni di Mendes ed Hergault.

STRASBURGO-TROYES 1-1

Primo punto per Strasburgo e Troyes, che dopo due sconfitte nelle prime due partite pareggiano 1-1 e si accontentano entrambe di muovere la classifica. La formazione neopromossa sblocca il match al 19': Kouame vede il movimento in profondità di Touzghar, che incrocia in area col destro fulminando Sels. Lo Strasburgo, però, la riprende nell'ultimo quarto d'ora grazie a Thomasson, che risolve una mischia in area insaccando il gol dell'1-1. Il Troyes ha anche l'occasione per ritornare in vantaggio e vincere la partita, ma la conclusione di Domingues viene salvata sulla linea.