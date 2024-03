Ligue 1: il Psg ne fa sei in casa del Montpellier, pari per il Monaco. Marsiglia ko a Rennes

francia

I parigini trionfano 6-2 grazie alla tripletta di Mbappé, monegaschi ripresi al 95’ nel 2-2 con il Lorient: pari anche in Brest-Lille

© Getty Images Nel ventiseiesimo turno di Ligue 1 il Psg spazza via il Montpellier: la squadra di Luis Enrique trionfa 6-2 grazie alla tripletta di Mbappé e alle reti di Vitinha, Kang-in Lee e Nuno Mendes. Cade il Marsiglia, sconfitto per 2-0 in casa del Rennes. Il Monaco viene ripreso al 95’ nel 2-2 casalingo col Lorient, pari (1-1) anche tra Brest e Lille. Il Reims piega il Metz 2-1, stesso risultato per il Clermont contro il Le Havre.

MONTPELLIER-PSG 2-6

Un super Mbappé trascina il Psg in casa del Montpellier, la squadra della capitale trionfa 6-2. Primo tempo non semplicissimo per la capolista, nonostante il doppio vantaggio iniziale: poco prima del quarto d’ora di gioco, al 14’, Mbappé pesca subito Vitinha, che firma l’1-0 con un bel destro da fuori area. Otto minuti più tardi il francese si mette in proprio, trovando il raddoppio da posizione defilata sulla sinistra. I padroni di casa però non ci stanno, e riescono a trovare le forze per riportare l’incontro in equilibrio prima del duplice fischio: al 30’ è Nordin a siglare il 2-1, a cui si aggiunge il calcio di rigore del capitano Savanier al 47’, in pieno recupero. All’intervallo il risultato è sul 2-2, ma nonostante un gol e un assist già registrati, lo show di Kylian Mbappé non è ancora iniziato: il promesso sposo del Real Madrid cala il tris subito in avvio di ripresa, al 50’ da fuori area, e al 63’ firma la sua tripletta personale con la zampata del 5-2, sul filtrante alto di Vitinha. Nel mezzo spazio anche al sinistro siderale di Kang-in Lee, che al 53’ insacca il 4-2. Nel finale gli uomini di Luis Enrique gestiscono, colpendo anche un palo con Zaire-Emery a pochi minuti dal termine. All’89’ c’è spazio anche per il sesto gol degli ospiti, che arriva all’89’ con l’imbucata di Vitinha per il sinistro secco di Nuno Mendes, che vale il 6-2 finale. Vince il Paris Saint-Germain 6-2 e vola a 59 punti in classifica, a +12 sul Brest secondo. Fermo a 26 punti il Montpellier, pericolosamente quattordicesimo.

BREST-LILLE 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Brest e Lille, il risultato finale è di 1-1. Buoni ritmi di gara fin dalle primissime battute, con i padroni di casa che cercano di imporre il proprio ritmo. Gli ospiti non si fanno schiacciare, ma rischiano grosso poco prima della mezzora: al 28’ il mancino insidioso di Del Castillo si stampa sul palo. Nonostante le svariate occasioni da rete, la prima frazione di gioco termina a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Fonseca scendono in campo con più intensità, e poco dopo l’ora di gioco riescono a stappare la partita: al 67’ Angel Gomes pesca in area il solito Jonathan David, che fa partire il destro secco che vale l’1-0 in favore dei Dogues. La reazione degli uomini di Eric Roy è pressoché immediata, e a dieci minuti dalla fine dell’incontro arriva la rete del pareggio: al 79’ ci pensa l’ex Inter Satriano a riportare l’incontro in equilibrio, con il destro preciso all’angolino. Nel finale gli ospiti provano il colpaccio per poter strappare i tre punti in trasferta, ma al triplice fischio il risultato rimane sull’1-1. Il Brest tocca quota 47 punti, e rimane a +4 sul Lille, quarto a 43.

MONACO-LORIENT 2-2

Frena il Monaco, ripreso in casa al 95’ nel 2-2 contro il Lorient. Pronti via e gli ospiti stappano subito la partita, grazie allo sfortunato autogol dell’ex Torino Singo. I biancorossi iniziano subito a premere dopo la doccia fredda iniziale, e poco prima della mezzora riescono a riportare l’incontro in equilibrio: al 27’ arriva la seconda autorete di giornata, ma in questo caso è Formose Mendy a insaccare il pallone nella propria porta, che riporta il punteggio in parità, sull’1-1. Gli uomini di Le Bris incassano il colpo, e faticano a contenere le offensive avversarie: all’intervallo il tabellino è ancora sul pari, con un gol segnato per parte. In avvio di ripresa i monegaschi ribaltano il risultato, completando la rimonta al 60’ grazie alla rete di Fofana, su invenzione di Golovin. Quando tutto lascia pensare a un finale dolce per i padroni di casa, ecco che arriva l’episodio in favore degli arancioneri: all’81’ viene espulso per doppia ammonizione l’ex Juventus Zakaria, con la squadra di Hutter che rimane in dieci uomini. All’89’ viene estratto un cartellino rosso a Tosin, che ristabilisce la parità numerica, ma in pieno recupero gli ospiti riescono a strappare il clamoroso pareggio: al 95’ l’ex Milan e Napoli Bakayoko firma la rete del 2-2 finale. Con questo pareggio il Monaco sale a 46 punti, fallendo il sorpasso sul Brest (ancora secondo a quota 47). Punto importante per il Lorient, quindicesimo ora a quota 26 punti.

RENNES-MARSIGLIA 2-0

Termina la striscia positiva del Marsiglia, che crolla 2-0 sul campo del Rennes. Buoni ritmi in avvio, con le due squadre che si affrontano a viso aperto fin dalle prime battute: al 21’ i rossoneri stappano la partita, con Gouiri che apparecchia per l’1-0 del solito Martin Terrier. Gli uomini di Gasset reagiscono allo svantaggio, riversandosi in avanti nella seconda metà della prima frazione di gioco. Nonostante le svariate occasioni da rete, la squadra di Stephan chiude i primi quarantacinque minuti in vantaggio di un gol. Al rientro in campo dopo l’intervallo le due formazioni si studiano molto di più, attendendo il passo falso e l’errore dell’avversario. L’OM non riesce a creare offensivamente per arrivare all’1-1, e al 77’ cade di nuovo (definitivamente): Bourigeaud non sbaglia dal dischetto, trasformando il penalty che vale il 2-0 finale. Vince il Rennes e sale a 39 punti in classifica, agganciando proprio il Marsiglia al settimo posto.

REIMS-METZ 2-1

Successo del Reims, 2-1 tra le mura casalinghe contro il Metz. Bastano meno di tre minuti ai padroni di casa per stappare la partita, con il destro vincente di Diakité sull’assist di Khadra. Dieci minuti più tardi i granata riescono subito a trovare la rete del pari: al 13’ arriva la zampata di Atta, che vale l’1-1. I biancorossi, dopo il gol subito, premono fortissimo sull’acceleratore, schiacciando gli avversari nella loro metà campo e davanti alla loro area di rigore. Nonostante la supremazia, il Reims non riesce a tornare avanti, con il primo tempo che tramonta sull’1-1. Il Metz trova un po' di coraggio in avvio di ripresa, spaventando e non poco la formazione di casa. Con il passaggio dei minuti gli uomini di Will Still prendono nuovamente campo, e al 79’ riescono a segnare il gol partita: Khadra realizza il suo secondo assist di giornata, questa volta per Ito, che insacca il raddoppio che vale i tre punti. Vince il Reims 2-1 e si rilancia nella corsa europea, salendo a 38 punti e in nona posizione. Fermo a 23 punti il Metz, penultimo e avvicinato dal Clermont.

CLERMONT-LE HAVRE 2-1

Colpo del Clermont, che si regala alcune speranze salvezza trionfando per 2-1 sul Le Havre. I padroni di casa partono subito alla grande, colpendo al 12’ grazie al gol di Cham-Saracevic. Alla mezzora la partita subisce subito una svolta clamorosa, con Rashani che si fa ammonire due volte al 30’ e lascia la squadra di Gastien in dieci uomini. Gli undici di Elsner approfittano dell’uomo in più, pareggiando i conti al 46’ con il veterano Ayew. Rimonta Le Havre? Altroché, perché sul rettilineo finale del primo tempo Cham-Saracevic firma la sua doppietta personale su calcio di rigore al 50’. Nella ripresa gli ospiti premono sull’acceleratore alla ricerca del pari, ma rischiano tanto in ripartenza (annullato il 3-1 a Virginius dopo controllo al Var). Al 66’ viene ristabilita la parità numerica, con Targhalline che viene ammonito per la seconda volta. In dieci contro dieci i rossoblù gestiscono, trovando un altro gol annullato (all’82’ con Matsima) e controllando poi fino alla fine dei novanta minuti. Vince 2-1 il Clermont, resta all’ultimo posto ma accorcia sul Metz penultimo (23 punti), salendo a quota 20. Ancora tredicesimo il Le Havre, bloccato a 27 punti.