Ligue 1: Psg inarrestabile, sono otto su otto in campionato

FRANCIA

La squadra di Pochettino supera 2-0 il Montpellier ed ha già dieci punti di vantaggio sul Marsiglia secondo

Ottava vittoria in otto partite di campionato per il Psg, che vola così a 24 punti con ben dieci lunghezze di vantaggio sul Marsiglia (che ha due partite in meno). La squadra di Pochettino intanto è già in fuga, pur senza Messi e con Donnarumma ancora una volta in panchina: ci pensano Gueye e Draxler a regalare il 2-0 sul Montpellier. Finisce 1-1 tra Lione e Lorient, vittorie esterne per il Nizza (3-0 sul St Etienne) e il Lille 2-1 a Strasburgo. Getty Images

PSG-MONTPELLIER 2-0

Sono otto su otto per il Psg in questo avvio di campionato e la squadra di Pochettino è già in fuga a +10 sul Marsiglia, secondo in campionato ma con due partite in meno. Punteggio pieno per i parigini che superano il Montpellier 2-0 in casa, in un’altra prestazione comunque poco convincente dopo le vittorie soltanto nel recupero delle ultime due partite. Ma è quanto basta: con Donnarumma ancora in panchina e Messi indisponibile per infortunio, ci pensa Gueye al 14’ a portare avanti i padroni di casa su assist di Di Maria. Il Montpellier prova a reagire ma non riesce mai a rendersi pericoloso, mentre il Psg amministra senza strafare e chiude i conti all’89’ con Draxler.

LIONE-LORIENT 1-1

Pari e rimpianti per il Lione, che con un uomo in meno quasi tutta la partita si vede annullare il gol-vittoria al 96’. Sarebbe stata una piccola impresa, mentre la squadra di Bosz si accontenta di salire a 12 punti e il Lorient a 13. Pronti via e i padroni di casa restano in dieci, rosso diretto all’azzurro Emerson al 15’: il Lorient ne approfitta subito e appena cinque minuti dopo passa in vantaggio con Lauriente. Sembra tutto facile per gli ospiti, avanti di punteggio e di uomini all’intervallo, ma in avvio di ripresa arriva il lampo di Ekambi a pareggiare i conti. Una rete d’oro per il Lione, che ristabilita la parità difende il punto prezioso alzando il muro in difesa e provando a ripartire: al 96’ arriva addirittura il gol per un’incredibile e miracolosa vittoria, ma Paquetà è in fuorigioco e al fischio finale è un punto ciascuno.

ST ETIENNE-NIZZA 0-3

Sfida senza storia allo stadio Geoffroy Guichard, dove gli ospiti asfaltano i padroni di casa nel gioco e nel punteggio portandosi così a tredici punti (con un punto di penalizzazione per i fatti di Nizza-Marsiglia di inizio campionato). Per il St Etienne è invece notte fonda, ad appena tre punti dopo otto giornate e l’ultimissimo posto al pari del Metz. Ci pensa Gouiri ad aprire subito le danze al 15’, poi nella ripresa il Nizza dilaga e chiude i conti tra il 54’ con Stengs e l’83’ con Delort. Gli uomini di Galtier, campione di Francia l’anno scorso col Lille, tornano alla vittoria dopo la sconfitta di tre giorni fa contro il Lorient.

STRASBURGO-LILLE 1-2

Successo esterno anche per i campioni di Francia in carica in questa ottava giornata di Ligue 1. Dopo un avvio di campionato col freno a mano tirato, il Lille mette a segno la seconda vittoria consecutiva e si avvicina alla zona Europa della classifica con undici punti. Scavalcato proprio lo Strasburgo, fermo a dieci e di nuovo ko dopo due vittorie. Uno-due degli ospiti tra il primo e il secondo tempo con la doppietta di David al 23’ e 57’. Al 75’ lo Strasburgo accorcia le distanze con Sissoko, ma quattro minuti dopo Thomasson si fa espellere con un rosso diretto smorzando le ultime possibilità di rimonta della squadra di Stephan.