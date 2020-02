Ligue 1: passeggiata per il Psg, il Montpellier perde 5-0

FRANCIA

Il Psg strapazza il Montpellier in una sfida di alta classifica in Ligue 1 che in realtà si rivela una mera passeggiata per la capolista. Finisce infatti 5-0 per i parigini: segnano Sarabia (8'), Di Maria (41'), Mbappé (57') e Kurzawa (65'), nel mezzo arriva la sfortunata autorete di Congre (44'). Vittoria preziosissima in ottica Europa per il Lille, che si impone per 2-1 in rimonta a Strasburgo, 4-1 del Reims ad Angers. Monaco ko a Nimes: 3-1. Neymar, omaggio a Bryant prima del Montpellier





































Omaggio a Kobe Bryant da parte di Neymar ​​​​​​. Durante il riscaldamento pre-Montpellier, il fuoriclasse brasiliano del Psg ha ricordato la leggenda NBA scomparso sei giorni fa insieme alla figlia a causa di un tragico incidente aereo all’età di 41 anni: capelli rosa per O'Ney e maglietta speciale dei parigini con il numero 24.











































Continua la corsa inarrestabile del Psg in Ligue 1, con i parigini che rifilano un netto 5-0 al Montpellier in quella che dovrebbe essere una sfida tra formazioni in corsa per l'Europa (gli ospiti partono dal quarto posto in classifica) e invece si rivela l'ennesimo monologo della capolista. Il Psg parte con le intenzioni fin troppo chiare e si porta in vantaggio all'8', quando Sarabia si precipita su un pallone vagante al limite e lo scaraventa in porta con il destro a giro. Per il Montpellier si mette malissimo quando già al 17' il portiere Bertaud si merita il cartellino rosso e lascia i suoi in dieci alla mercé di un Psg che non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Neymar sfiora il raddoppio, ma è nel finale di tempo che i parigini chiudono di fatto la partita: al 41' segna Di Maria, con uno splendido pallonetto dopo una triangolazione con Sarabia, quindi al 44' arriva uno sfortunatissimo autogol di Congre (su corner del Psg Savanier svirgola nel tentativo di rinviare e colpisce in piena faccia il compagno, con la palla che finisce in porta).

Nella ripresa il Montpellier è come se non si presentasse in campo, con il punteggio che potrebbe essere addirittura più rotondo di come diventerà nel finale: Carvalho dice infatti di no a Neymar dopo pochi secondi e Mbappé colpisce anche un clamoroso palo. Il Psg non rinuncia però ad attaccare e il poker arriva al 57', quando su una tambureggiante ripartenza Neymar lancia nello spazio Mbappé, che mette a sedere il portiere e deposita il pallone in rete. Al 65' è quindi Kurzawa a ribadire in rete su un precedente intervento di Carvalho. Nel finale entra Icardi, ma è Cavani a battere per la sesta volta il Montpellier: il Var però non convalida per fuorigioco.