Ligue 1, nella sfida tra gli Olympique la spunta il Lione: è 3-0 show a Marsiglia

FRANCIA

Al Velodrome gli uomini di Sampaoli soccombono alle reti di Lukeba, Dembele ed Ekambi, vedendo Monaco e Nizza avvicinarsi

Nel big match della 35ª giornata della Ligue 1, il Lione fa festa a Marsiglia con un perentorio 3-0 e si rilancia. Successi fondamentali in chiave Europa per Nizza e Monaco: la squadra di Galtier vince in trasferta, mentre i monegaschi allungano a 7 la striscia di vittorie consecutive. Crolla il Lille che subisce 3 reti e chiude in 9 a Troyes. Nelle retrovie situazione sempre più critica per Metz e Bordeaux. Perdono anche Clermont e Lorient. Getty Images

MARSIGLIA-LIONE 0-3

Dalla bolgia del Velodrome esce vittorioso il Lione con un netto 0-3. La prima parte è tutta marsigliese con Payet che prima serve Milik che sciupa davanti al portiere e poi si ripete al 42’: filtrante per Gerson che apparecchia per il polacco che se ne mangia un altro. Il Lione, sornione, però non molla e alla prima occasione va avanti. Su una punizione respinta al 55’, Dembele vede il suo tentativo parato da Pau Lopez che però non può nulla su Lukeba che sigla lo 0-1. Il match s’infiamma, aumentano i contatti e le scaramucce ma è il Lione a chiuderlo al 76’ quando Dembele incorna di testa su una ripartenza. È il suo gol numero 22 in campionato. Ma non è finita perché sempre in contropiede Tete suggerisce per Toko Ekambi il gol della staffa. Il successo esterno della squadra di Bosz rimescola le carte nelle zone alte della classifica: il Lione ora è settimo a 5 punti dall’Europa, gli uomini di Sampaoli invece restano secondi ma vedono le rivali avvicinarsi a -3. Per l’OM ora l’impegno europeo in Conference League: obiettivo ribaltare il 3-2 dell’andata con il Feyenoord.

BORDEAUX-NIZZA 0-1

Il Nizza non perde il treno per l’Europa. La squadra di Galtier va a vincere di misura a Bordeaux e resta a -2 dalla coppia Rennes-Monaco, in lizza per gli ultimi posti in Champions ed Europa League. Per i Girondini un'altra sconfitta, la 18esima, un desolante penultimo posto e i playout distanti 4 punti da recuperare in sole 3 giornate. I rossoneri dominano già nel primo tempo ma la mira dei propri avanti stenta. Nella ripresa è un tap-in facile facile di Andy Delort a regalare ai suoi 3 punti fondamentali.

MONACO-ANGERS 2-0

Vola il Monaco che certifica il gran momento di forma con la settima vittoria consecutiva. Al Louis II un 2-0 secco ai danni dell’Angers che significa aggancio al Rennes al terzo posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions. Per gli uomini di Clement la gara si mette in discesa sul finale della prima frazione con l’autorete di Bamba; nel secondo tempo al 61’ è Ben Yedder a mettere il sigillo sui 3 punti. 22° sigillo per l’attaccante in campionato. Per l’Angers uno stop che preoccupa in chiave salvezza: lo spettro play-out è sempre a 4 lunghezze di distanza.

BREST-CLERMONT 2-0

Il Brest batte il Clermont in dieci e lo inguaia. La squadra bretone si prende tre punti e tocca i 48 in classifica, piazzandosi alle spalle del Lille e lo fa giocando di fatti gran parte della partita con un uomo in meno. Del Castillo si fa cacciare infatti al 22’ ma in due minuti, dal 60’ al 62’, prima Brassier e poi Mounie fissano il 2-0 finale. Per gli ospiti tutto rimandato alle ultime 3 gare della stagione quando bisognerà respingere gli attacchi del Saint-Etienne, distante 2 punti e in questo momento ai play-out.

LORIENT-REIMS 1-2

I punti servivano al Lorient ma li fa il Reims. La squadra di Pelissier, infatti, inciampa in casa e si trova invischiata ancora nel discorso salvezza, a sole tre lunghezze sui playout. Ci sarà ancora da lottare per conservare il posto nella massima serie francese. Per il Reims il successo è firmato da Zeneli e Toure, dopo che i padroni di casa erano riusciti a pareggiare con Moffi. Quello del nigeriano è il gol della giornata: una progressione partita dalla propria metà campo e che si conclude con una splenda quanto vana rete.

MONTPELLIER-METZ 2-2

È sempre più stregata la stagione del Metz che, già con un piede in Ligue 2, si fa raggiungere oltre il 90’ dal Montpellier e vede sfumare 3 punti che potevano dare linfa vitale alle proprie speranze di salvezza. Allo Stade de la Mosson gli ospiti scappano con Delaine al 24’ e Mafouta al 70’ ma vengono raggiunti dai padroni di casa con Souquet all’80’ e Wahi nel recupero. Per il Montpellier, già salvo e tredicesimo in classifica, è un punto che sposta poco; per il sempre più fanalino di coda Metz è una doccia fredda.

TROYES-LILLE 3-0

Il Lille perde partita e faccia in casa del Troyes cadendo per 3-0 e finendo in 9. Il vantaggio per i padroni di casa arriva al minuto 43’ con Tardieu che trasforma un rigore dubbio. A inizio ripresa il doppio colpo che stende gli ormai ex campioni in carica. Al 50’ Renato Sanches si fa espellere dopo aver protestato per il primo giallo e deve essere portato via dai suoi compagni in preda alla furia. Quattro minuti dopo, Botman affossa in area Ike Ugbo, che dal dischetto chiude la gara. Il Lille barcolla, in una ripartenza Yilmaz stende un avversario e si becca un altro rosso per i suoi. All’86’ altro penalty per il Troyes e ancora Tardieu in rete a suggellare la debacle della squadra di Gourvennec, l’ennesima in una stagione deludente da metà classifica. Per il Troyes, invece, 3 punti che sanno di salvezza.