Ligue 1: Mbappé trascina il Psg al 90' contro il Brest

© Getty Images Vince il Psg nella ventisettesima giornata di Ligue 1. Quarta vittoria di fila per la formazione di Galtier, che passa 2-1 sul campo del Brest. Nel primo tempo, Soler firma il vantaggio al 37' per i campioni di Francia in carica, ma sei minuti dopo Honorat pareggia. Decisivo Mbappé al 90': il Marsiglia, impegnato al Velodrome con lo Strasburgo, è momentaneamente a -11. Finisce senza reti l'altro match di giornata: è 0-0 tra Rennes e Auxerre.

BREST-PSG 1-2

Ci pensa sempre Kylian Mbappé a salvare il Psg. Grazie al al gol al 90' dell'ex Monaco, gli uomini di Galtier superano 2-1 il Brest nella ventisettesima giornata di una Ligue 1 sempre più vicina a riprendere la strada di Parigi. Eppure, serve un acuto nel recupero, visto che prima del recupero è 1-1. Al 37', Soler, che in avvio di partita colpisce un palo, segna dopo la ribattuta di Bizot e insacca anche grazie all'aiuto della traversa, ma sei minuti dopo Honorat risponde siglando il pareggio che sembra resistere anche al finale. Nel recupero, però, ecco la giocata che decide il match, firmata ancora una volta da Lionel Messi e Kylian Mbappé. L'argentino serve l'ex Monaco che insacca. Un breve controllo del Var sulla posizione che si conferma regolare, poi partono l'esultanza e il sospiro di sollievo del Psg. Ora il Marsiglia è a -11: l'OM deve rispondere con lo Strasburgo al Velodrome per non vedere il campionato chiuso. I parigini dimenticano il ko

AUXERRE-RENNES 0-0

Finisce senza reti l'altro match di giornata: è 0-0 tra Auxerre e Rennes, un pareggio che non consente agli ospiti di avvicinarsi sensibilmente al terzo posto che vale il preliminare di Champions. Punto poco utile anche per i padroni di casa, ad ora salvi ma con una partita in più rispetto alle quattro che al momento retrocederebbero. Le più grandi occasioni soo per Santamaria, fermato dall'ex Inter Radu, e per Hien per i padroni di casa, ma non arrivano gol. Il Rennes ha raccolto un solo punto negli ultimi 180 minuti.