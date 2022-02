Ligue 1, Mbappé salva il Psg e Pochettino, Rennes ko nel recupero

FRANCIA

Per i parigini sofferta vittoria 1-0 in casa contro i bretoni dopo le proteste del pubblico del Parco dei Principi

Serve il solito Mbappé a salvare il Psg, ancora una volta a tempo quasi scaduto: nella prima partita della 24esima giornata della Ligue 1, i parigini riescono ad avere la meglio 1-0 sul Rennes solo al 94’ grazie a un lampo della stella francese. Dopo una partita che aveva visto il pubblico del Parco dei Principi contestare pesantemente squadra, allenatore e società, Pochettino riesce comunque a scappare a +16 sul Marsiglia secondo. PSG, i tifosi scioperano e protestano: "Mercenari strapagati" Getty Images

Ancora Mbappé e per l’ennesima volta all’ultimo respiro: come spesso accaduto in questa stagione, il Psg si salva solo nel recupero e ringrazia la stella francese che consente ai parigini (molto criticati dal proprio pubblico) di scappare a +16 sul Marsiglia secondo. Primo tempo noioso che vive l’unico lampo nel finale, quando Mbappé colpisce il palo e poi Xavi Simmons non riesce a ribattere in rete da buona posizione. I giocatori parigini vanno negli spogliatoi tra i fischi del bellicoso pubblico del Parco dei Principi, molto critico verso i propri giocatori dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia, con la curva che è rimasta in silenzio per tutta la prima frazione. Nella ripresa serve una scossa, gli ultras del Psg si fanno sentire (questa volta in positivo) ma la squadra di Pochettino continua a fare moltissima fatica a creare gioco e rendersi pericolosa. E’ allora il Rennes a provarci con Laborde di testa, poi Mbappé si divora il vantaggio: è il preludio alla rete sempre di Mbappé al 64’, ma il Var vede un fuorigioco millimetrico della stella francese e allora il punteggio non cambia. Sembra l’ennesima brutta prestazione per il Psg, ma proprio quando tutto sembra finito ecco che arriva il gol di Mbappé al 94’, su una ripartenza, per un enorme sospiro di sollievo di Pochettino.

TIFOSI CONTRO LEONARDO E LA SQUADRA: "MERCENARI SENZA DISCIPLINA"

Il Psg batte il Rennes 1-0 al 93' (gol di Mbappé) ma i tifosi parigini invece di festeggiare scioperano. Gli ultras parigini, evidentemente non soddisfatti degli acquisti di Messi, Hakimi e Sergio Ramos, hanno scioperato per un tempo durante la sfida casalinga contro il Rennes. L'accusa rivolta alla società è quella di aver costruito una "squadra di mercenari pagati troppo e senza disciplina", come si può leggere in uno striscione visibile esposto al Parco dei Principi. Queste proteste arrivano quattro giorni prima della partita più importante della stagione parigina, contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.