Ligue 1, Mbappé non basta: il Psg si fa rimontare 3-3 a Strasburgo

FRANCIA

Dopo i festeggiamenti per il campionato vinto, è il Racing a recuperare nel finale due gol di svantaggio sui parigini, che si erano portati sull’1-3

Il Psg viene fermato sul campo dello Strasburgo, in una partita tanto inutile per i neocampioni di Francia quanto importantissima in ottica Europa League per il Racing. Padroni di casa subito in vantaggio al 3’: Kimpembe, dopo il suggerimento di Perrin, si perde Gameiro che lo brucia in velocità e fulmina Donnarumma con un destro ravvicinato. Dopo il raddoppio di Thomasson annullato dal Var, i parigini agguantano il pari al 23’, quando un clamoroso contropiede clamoroso di Neymar consente a quest’ultimo di imbeccare Mbappé in velocità: tocco di destro e tunnel su Seis in uscita. Una punizione di Messi finisce di poco a lato. Prcic tenta di riportare avanti il Racing con una gran conclusione dalla distanza: palla che non passa lontano dall’incrocio dei pali. La formazione di Pochettino completa così la rimonta al 64’: sviluppo della manovra con Neymar che serve Mbappé, cross arretrato per Hakimi che insacca sotto la traversa. Passano 4 minuti di gioco e Mbappé sembra chiuderla, sfruttando un clamoroso errore di Djiku. A un quarto d’ora dalla fine, però, stacca di testa Diallo, che colpisce Verratti e la palla s’insacca. Infine, al 92’, il neoentrato Caci è bravo a deviare in rete un bel cross di Lienard, per il 3-3 conclusivo.