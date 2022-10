Ligue 1: Marsiglia ko in casa, torna a vincere il Lione

FRANCIA

Tudor perde 1-0 lo scontro diretto con il Lens, l'OL torna a sorridere dopo sei turni

© Getty Images Nella dodicesima giornata di Ligue 1, il Marsiglia perde 1-0 in casa contro il Lens. Nello scontro diretto per il secondo posto, decide il gol messo a segno al 78' da David Costa: i giallorossi salgono a 27 punti e si portano a -5 dalla capolista Psg. Sorride anche la formazione di Blanc, che dopo sei turni torna a vincere battendo 2-1 il Montpellier grazie alla rete di Lacazette al 90' dopo i sigilli di Aouar (33') e Wahi (70').

MARSIGLIA-LENS 0-1

Lo scontro diretto per il secondo posto in Ligue 1 va al Lens, che si impone 1-0 in casa del Marsiglia, al terzo ko consecutivo in campionato. La sfida si decide nel finale: al 78', infatti, dopo tante occasioni ci pensa David Costa a raccogliere l'assist di Medina e ad insaccare anche grazie all'aiuto di una deviazione. Con questa vittoria, i giallorossi salgono a quota 27, superando il Lorient e prendendosi il secondo posto. Terza vittoria nelle ultime quattro per quella che, ad oggi, è l'anti Psg, capolista a +5 proprio sul Lens. Terzo ko consecutivo, invece, per il Marsiglia, che in tre turni perde 7 punti dalla vetta. Delusione per la formazione di Tudor, ora quarta e ad oggi fuori anche dalla zona Champions.

MONTPELLIER-LIONE 1-2

Vittoria in trasferta nel Lione, che sorride nel finale in casa del Montpellier: finisce 2-1 per la formazione di Blanc. Aouar firma il vantaggio dell'OL al 33' su assist di Lacazette, ma al 70' arriva il pareggio di Wahi per i padroni di casa. Quattro minuti dopo, le due formazioni restano in dieci per le espulsioni di Diomande per il Lione e di Mavididi per i padroni di casa. Alla fine, a decidere il match è Lacazette, che segna il definitivo 2-1 al 90'. Dopo sei turni in cui aveva raccolto appena un punto, il Lione torna così alla vittoria e sale a 17 punti, agganciando momentaneamente il Clermont all'ottavo posto. Quarto ko consecutivo, invece, per il Montpellier, fermo a quota 12.