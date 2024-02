Ligue 1: Mangala manda il Nizza ko, il Psg può andare a +14

FRANCIA

I rossoneri vengono sconfitti per 1-0 dal Lione (al quarto successo di fila)

L'anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1 tra Lione e Nizza termina con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Decide l'incontro la conclusione di Mangala al 22’ del primo tempo, che lancia i suoi a quota 25 punti e li allontana dalla zona retrocessione. Ko pesante invece per i rossoneri, che rischiano di essere scavalcati da Monaco e Brest finendo al quarto posto. Il Paris Saint Germain può scappare ora a +14.

Parte meglio la formazione allenata da Francesco Farioli, che cerca il vantaggio con le conclusioni di Ali Cho e Sanson, ma il match si sblocca al 22’ in favore dei padroni di casa con la firma di Mangala, abile a smarcarsi all'altezza del dischetto del rigore e realizzare con un potente destro che si infila sotto alla traversa. Il Nizza risente del colpo e perde terreno, reagendo soltanto nel finale della frazione con un tiro di Thuram, respinto da un attento Lopes. I rossoneri non riescono a produrre pericoli in avvio di ripresa ed inseriscono Moffi e Boga all'ora di gioco per cercare il pareggio. Rosario manda di poco a lato con un colpo di testa su corner, Claude-Maurice ci prova dalla distanza, mentre l'esterno ex Atalanta calcia due volte verso la porta avversaria nel finale ma il punteggio non cambia. Il Lione sale così a 25 punti in classifica (quarto successo consecutivo), mentre il Nizza resta a quota trentanove e si espone al possibile sorpasso di Monaco e Brest, oltre all'eventuale fuga a +14 del Psg capolista.

