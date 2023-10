Ligue 1: Lione ancora ko, Nizza fermato sullo 0-0

FRANCIA

La squadra di Grosso perde 2-0 in casa del Reims, il team di Farioli non trova la rete contro il Brest e resta a -1 dalla vetta

© Getty Images La settima giornata della Ligue 1 2023/24 non è ancora quella valida per vedere la prima vittoria stagionale del Lione del nuovo allenatore Grosso (ancora a due punti in classifica), sconfitto per 2-0 in casa del Reims con le reti di Munetsi ed Abdelhamid. Vittoria per Lille (0-2 con il Le Havre) e Tolosa (3-0 sul Metz), mentre il Nizza di Farioli non va oltre lo 0-0 contro il Brest, che aggancia il Monaco in cima al campionato (rossoneri a -1).

REIMS-LIONE 2-0

Ancora rinviata la prima vittoria della nuova squadra di Grosso, ancora in crisi aperta con sole due lunghezze in classifica. In casa del Reims sono due colpi di testa a piegare le resistenze degli ospiti e proiettare i padroni di casa momentaneamente al secondo posto a tredici. Nel recupero della prima frazione si sblocca il punteggio con l’inserimento di testa di Munetsi, che servito da Ito porta avanti i suoi. Prova a rispondere il Lione nella ripresa ma a 20’ dalla fine raddoppia capitan Abdelhamid e chiude definitivamente i conti. Tanto il lavoro da fare per l’allenatore italiano e il suo staff, chiamati a ritrovare una formazione che ha calciatori di talento ma si trova ormai sfiduciata da un avvio di stagione con tanti problemi.

LE HAVRE-LILLE 0-2

Passa in trasferta la formazione allenata da Paulo Fonseca, che regola il Le Havre con una rete per tempo. Apre i conti il mancino sul secondo palo di Zhegrova al 40', poi il raddoppio è firmato ad inizio ripresa dall'autorete di Salmier, che devia con il destro nella propria porta. Gli ospiti gestiscono poi il punteggio fino al fischio finale. Sale così a undici lunghezze il Lille, resta a nove il Le Havre.

NIZZA-BREST 0-0

Nessuna rete nell'insolito incontro d'alta classifica tra la squadra di Farioli ed il Brest, con entrambe le compagini che sprecano la chance di prendersi la testa della classifica in solitaria. In avvio sono subito gli ospiti a sfiorare il vantaggio con il mancino di Le Douaron, che colpisce il palo col mancino. Aumenta poi spinta dei rossoneri, che culmina con il legno colpito da Boga, che non trova il vantaggio al 19' con il destro. Nel secondo tempo non arriva lo spunto decisivo per le due compagini: 14 punti per il Brest, che aggancia il Monaco in cima al campionato, uno in meno per il Nizza invece.

TOLOSA-METZ 3-0

I padroni di casa superano agevolmente lo scoglio Metz e si portano a 9 punti in classifica, uno in più degli avversari odierni: la partita viene orientata già nella prima frazione, con la rete di Schmidt alla mezz’ora e il raddoppio poco prima del duplice fischio con la marcatura di Dallinga. Nel finale del match arriva il tris con il gol di Magri, subentrato, che chiude i conti.