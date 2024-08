Ligue 1: il Reims ferma il Marsiglia, pari per De Zerbi alla prima al Velodrome

FRANCIA

Un gol di Greenwood evita la sconfitta all’OM che riesce ad agguantare il 2-2. Sorridono Lens, Nantes e Strasburgo

© Getty Images Si chiude con un pareggio per 2-2 l’esordio casalingo del Marsiglia di Roberto De Zerbi: Harit sblocca al 25’, ma il Reims ribalta tutto con Akieme (51’) e Fofana (55’). Al 71’ ci pensa quindi Greenwood a strappare il pareggio finale. Nelle altre sfide di giornata, festeggiano anche Strasburgo (3-1 sul Rennes), Lens e Nantes, vittoriose entrambe per 2-0 rispettivamente su Brest e Auxerre. Pareggia invece il Nizza, fermato sull’1-1 dal Tolosa.

MARSIGLIA-REIMS 2-2

Deve accontentarsi di un pareggio Roberto De Zerbi, alla sua prima partita da tecnico del Marsiglia al Velodrome. L’OM pareggia infatti 2-2 contro il Reims, in una gara fatta di controsorpassi. Il Marsiglia parte meglio e ci prova subito con Hojbjerg, fermato da Diouf, prima di invocare a gran voce un calcio di rigore al 18’ per un presunto fallo su Greenwood: l’arbitro non assegna però alcun penalty. La partita si stappa quindi al 25’ e a passare avanti è proprio la squadra di De Zerbi: assist di Merlin e gol di Harit, bravo a imbucare all’angolino di destra. Al 32’ l’OM ha anche l’occasione per andare subito sul 2-0, ma Wahi è impreciso e calcia alto sopra la traversa. L’occasione più clamorosa per il raddoppio capita però in pieno recupero di primo tempo e nasce sempre dai piedi dell’attaccante francese: Wahi è il primo ad arrivare su un pallone vagante in area e a battere a rete, ma il suo tiro viene respinto sulla linea di porta. Il match cambia completamente a inizio ripresa: al 51’ Akieme trova infatti l’1-1, con il Reims che passa poi addirittura in vantaggio quattro minuti dopo con Fofana (gol convalidato dopo una lunga revisione dell’azione al Var). L’OM prova a riprendersi e al 71’ trova un palo con Rowe, prima del 2-2 siglato da Greenwood: l’ex Manchester United realizza la sua terza rete in due partite di Ligue 1 e salva il Marsiglia, regalando almeno un pareggio a De Zerbi alla sua prima in panchina al Velodrome. L’OM sale così al quinto posto in classifica, con 4 punti (a -2 da Psg, Lille, Monaco e Lens). Il Reims ottiene invece il suo primo punto in questo campionato, dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Lille.

LENS-BREST 2-0

Grande prova di forza del Lens, che batte 2-0 il Brest tra le mura amiche. Nemmeno il tempo di iniziare che i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Lascary, prima di sbloccare realmente il match al 19’: Chavez sfrutta il passaggio di Zaroury e fa 1-0. Dopo una manciata di minuti il Lens va anche vicino al raddoppio con Sotoca, facendo poi tremare ancora una volta il Brest con l’iniziativa di Zaroury intorno alla mezz’ora. Gli ospiti provano allora a rendersi pericolosi con Del Castillo, ma al 45’ incassano il 2-0: Le Cardinal cerca di liberare l’area da un cross, ma finisce con l’inciampare in un clamoroso autogol. Nella ripresa il Brest prova a riaprire la gara con Faivre, ma la sua conclusione sfiora il palo: è quindi il Lens a sprecare altre due palle gol con i soliti Sotoca e Zaroury. Nel finale i padroni di casa restano anche in dieci per l’espulsione di Machado (88’), ma riescono comunque a difendere il 2-0: il Lens sale così a sei punti in classifica, dopo le prime due giornate di Ligue 1. Ancora a zero resta invece il Brest, alla seconda sconfitta in due partite.

NANTES-AUXERRE 2-0

Dopo il pareggio ottenuto alla prima giornata, il Nantes trova la vittoria per 2-0 contro l’Auxerre. Il tabellino accoglie il nome del primo marcatore già al 14’, quando Simon porta avanti i padroni di casa con una perla sotto al sette. A pochi minuti dal termine del primo tempo gli ospiti hanno la grande occasione di pareggiare con Onaiwu, ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta. A inizio ripresa Raveloson chiama l’ex Fiorentina Lafont alla grande parata, con il Nantes che resta poi in dieci al 53’ per l’espulsione di Onaiwu. I padroni di casa trovano quindi il raddoppio quattro minuti dopo con Thomas: la rete viene però annullata per fuorigioco dopo revisione al Var. Il Nantes cresce e prova a colpire ancora con Abline, ma Leon non si lascia sorprendere. La rete del definitivo 2-0 arriva quindi al 95’ e porta la firma di Guirassy, bravo a trovare l’angolino basso di destra con un tiro molto preciso. Diventano dunque 4 i punti in classifica del Nantes, uno in più dell’Auxerre, fermo a 3.

NIZZA-TOLOSA 1-1

Termina invece 1-1 il match tra Nizza e Tolosa, che si spartiscono così i punti all’Allianz Riviera. La sfida si stappa al 43’, quando Mohamed-Ali Cho sfrutta l’assist di Guessand per portare in vantaggio il Nizza: la rete viene inizialmente convalidata, ma poi annullata per fallo in attacco dopo richiamo del Var. Si arriva quindi all’intervallo con il punteggio di 0-0, con l’equilibrio che si rompe definitivamente a inizio ripresa. È il 53’ quando Clauss valorizza l’invito di Boudaoui e fa 1-0 per il Nizza. Il Tolosa reagisce e trova una clamorosa traversa con Aboukhlal al 64’, riuscendo quindi a pareggiare nove minuti più tardi. Babicka sfrutta il cross di Gboho e sigilla l’1-1. Nel finale gli ospiti avrebbero anche la possibilità di vincere, prima con Casseres e poi con Schmidt, ma il risultato non cambia. Il pareggio regala il primo punto in campionato al Nizza, con il Tolosa che sale invece a quota 2 punti dopo due giornate.

STRASBURGO-RENNES 3-1

Bella vittoria casalinga dello Strasburgo, che riesce ad avere la meglio 3-1 del Rennes. I ragazzi di Rosenior si fanno pericolosi già al 19’: Moreira trova una gran conclusione, ma anche la risposta immediata di Mandanda. Passano altri quattro minuti e lo Strasburgo trova l’1-0: Santos approfitta di un rimbalzo fortunato in area di rigore e insacca la rete del vantaggio. Il Rennes reagisce con forza e colpisce una traversa con Gouiri al 28’, non riuscendo poi a concretizzare un’altra potenziale occasione da gol con Truffert a pochi secondi dalla fine della prima frazione. Neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi e lo Strasburgo fa 2-0: questa volta a segnare è Emegha al 48’. Nonostante il doppio vantaggio, i padroni di casa non riescono però a chiudere il match e al 57’ il risultato torna in bilico: il Rennes accorcia infatti le distanze con la rete di Blas, con il gol che viene convalidato dopo oltre due minuti a seguito di una revisione al Var per possibile fuorigioco. Lo Strasburgo intuisce che non è il caso di iniziare a scherzare con il fuoco e torna quindi a spingere, trovando una buona occasione con Diarra. A mancare la chance per il pareggio al 67’ è però Blas, con il Rennes che si rende nuovamente pericoloso con Matusiwa dieci minuti più tardi. Il match si chiude quindi all’87’, quando Wooh è autore dell’autogol del 3-1 finale dello Strasburgo. In pieno recupero i padroni di casa trovano anche il poker con Mara, ma la rete viene annullata per fuorigioco dal Var. Grazie a questa vittoria, lo Strasburgo sale a quota 4 punti, mentre il Rennes resta a 3.