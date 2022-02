Ligue 1: il Psg vola a +13 sul secondo posto

FRANCIA

Steso 5-1 in trasferta il Lille grazie a Danilo Pereira (doppietta), Kimpembe, Messi e Mbappé. Il Nizza non si riprende la posizione immediatamente alle spalle dei parigini

La 23esima giornata di Ligue 1 regala al Psg capolista un vantaggio di 13 punti nei confronti della seconda posizione: 5-1 il successo sul campo del Lille. Botman (28’) pareggia momentaneamente il vantaggio ospite di Danilo Pereira (10’), ma Kimpembe riporta avanti i parigini al 32’. Messi (38’), Pereira (52’) e Mbappé (67’) chiudono il match. Passo falso del Nizza, sconfitto in casa 1-0 dal Clermont: fallito il controsorpasso al Marsiglia secondo. Getty Images

LILLE-PSG 1-5

Il Psg si avvicina sempre di più alla vittoria della Ligue 1 dopo avere scavato un solco di 13 punti nei confronti del Marsiglia secondo. Decisivo, in tal senso, il netto successo per 5-1 a Lille. Nemmeno 10 minuti di gioco e i parigini sono già in vantaggio allo Stade Pierre-Mauroy. Mendes se ne va sulla sinistra e crossa in area ma il pallone tagliato sembra in pieno controllo di Grbic; il portiere di casa buca però completamente il bloccaggio della palla e lascia la sfera in area, Danilo Pereira è il più lesto di tutti e infila in rete. Al 22’ Donnarumma compie una prodezza su un colpo di testa di Botman a botta sicura, ma non può nulla sei minuti più tardi: Ben Arfa spezza il raddoppio difensivo avversario inserendosi in mezzo a due giocatori, scappa verso il fondo e suggerisce basso per Botman, che da centro area devia di sinistro in girata. Passano appena 4 minuti e il Psg torna avanti nel punteggio: corner tagliato dalla destra di Messi, Grbic manca l’uscita alta e spalanca la porta vuota a Kimpembe, che sul secondo palo appoggia in scivolata nella porta vuota. Tris firmato da Messi al 38’: la Pulce, favorito da un rimpallo, si trova lanciato verso la porta e supera Grbic con un delizioso tocco sotto vanifica l’uscita del portiere. Una traversa dell’argentino su punizione chiude il primo tempo. La ripresa si apre con il poker firmato da Danilo Pereira, autore di un gran destro ad incrociare all’angolino basso. Al 67’ Mbappé s’inventa la manita e il match termina di fatto qua.

LE ALTRE PARTITE

Il Nizza non effettua il controsorpasso ai danni del Marsiglia e rimane terzo in classifica, a -1 dall’OM: situazione figlia della sorprendente sconfitta in casa contro il Clermont per 1-0. Decide la sfida Rashani al 77’. Bene lo Strasburgo: 1-0, tra le mura amiche, contro il Nantes, superato dalla rete di Lienard al 74’. 2-0 per il Rennes contro il Brest: Laborde (20’) e Terrier (90’) consentono alla formazione di Genesio di restare in scia al quarto posto occupato dallo stesso Strasburgo. Il Lens cade 2-0 a Lorient sotto i colpi di Soumano (43’) e Koné (76’). Manita del Reims sul Bordeaux: doppietta di Munetsi e reti di Ekitike, Matusiwa e Faes. Termina 0-0 tra Troyes e Metz.

RISULTATI E CLASSIFICHE