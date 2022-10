Ligue 1: il Psg vince con il Troyes e allunga in vetta

FRANCIA

Mbappé regala il successo in rimonta ai parigini allo scadere: finisce 4-3 per i campioni di Francia

© Getty Images Il sabato della tredicesima giornata di Ligue 1 si apre con la grande vittoria in rimonta del Psg. Al Parco dei Principi i campioni di Francia si impongono con un poker (4-3 il risultato finale sulla squadra di Irles) e rimangono da soli, a 35 punti, in testa alla classifica. Alle reti del Troyes, con la doppietta di Baldè (3’ e 54’) e Palaversa (88’), rispondono Soler (24’), Messi (55’), Neymar (62’) e il rigore di Mbappé (88’).

PSG - TROYES 4-3

Al Parco dei Principi il Paris Saint Germain vince in rimonta la sfida con il Troyes. 4-3 nel segno di Soler, Messi, Neymar e Mbappé. Non passano nemmeno 3 minuti che gli ospiti passano in vantaggio con Baldé. Parigini che subito il colpo, aumentano il ritmo e al 24’ trovano il pari con Soler. Al 40’ una punizione di Neymar é insidiosa. Nella ripresa parte subito forte la squadra di Irles che trova nuovamente il vantaggio ancora con un contropiede di Baldé al 52’. Il vantaggio dura meno di tre minuti perché arriva un super gol di Messi che riporta in parità la gara. 2-2 al Parco dei Principi. Poi salgono in cattedra le stelle del PSG e prima Neymar (62’) e poi Mbappé con il rigore calciato perfettamente al 77’ riportano in avanti la squadra di Galtier. Nei minuti finali trova la rete del 4-3 il Troyes con Palaversa. Al triplice fischio il PSG può festeggiare i tre punti e la vetta della classifica in solitaria.