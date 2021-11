Ligue 1: il Psg soffre ma batte 3-1 il Nantes, si sblocca Messi

FRANCIA

I parigini, in vantaggio con Mbappé, restano in dieci e incassano il pareggio di Kolo Muani: la Pulce provoca l'autogol del 2-1 e firma il tris nel finale

Il Psg batte soffrendo 3-1 il Nantes nella quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gode Lionel Messi, al primo gol in campionato. La formazione di Pochettino va avanti con Mbappé, poi resta in 10 (espulso Navas) e incassa l'1-1 di Kolo Muani: ci pensa l'argentino a regalare i tre punti ai parigini provocando l'autogol di Appiah e chiudendo i giochi. Psg sempre più primo, mentre al secondo posto si porta il Rennes vincitore 2-0 sul Montpellier.

PSG-NANTES 3-1

Dopo tanta attesa, l'alieno atterra anche nel campionato francese: nel 3-1 del Psg contro il Nantes, infatti, arriva il primo gol in Ligue 1 di Lionel Messi, che si sblocca e salva Pochettino. Al Parco dei Principi, lo 0-0 dura appena due minuti, poi i parigini passano in vantaggio grazie alla deviazione di Mbappé sul destro dalla distanza di Paredes che mette fuori causa Lafont. Ci pensa poi l'ex Fiorentina a tenere a galla gli ospiti con numerose parate, tutte decisive: due su Messi e una su Neymar e Mbappé, che a giro provano a siglare il raddoppio per mettere al sicuro il risultato. Dopo 45 minuti, però, la formazione di Pochettino è avanti soltanto di un gol. Tutto sembra apparecchiato per una goleada, o quantomeno per una giornata di festa per il Parco dei Principi: invece, nella ripresa, i padroni di casa continuano a sfiorare il raddoppio, ma non la chiudono e, al 65', Keylor Navas che esce fuori area e ferma Blas, rimediando il cartellino rosso, con Sergio Rico che prende il suo posto e Neymar che lascia il campo. L'inferiorità numerica costringe i parigini ad abbassarsi e, inevitabilmente, arriva il pareggio: al 76', Kolo Muani colpisce di testa e lo spagnolo para, ma non può nulla sul successivo colpo di tacco che vale l'1-1. A salvare la situazione ci pensa allora Messi, che all'82' prova a cercare Bernat, ma il suo diagonale viene involontariamente deviato in porta da Appiah, che realizza uno sfortunatissimo autogol. Cinque minuti dopo, la partita si chiude grazie proprio alla prima rete in Ligue 1 della Pulce, che con uno splendido sinistro dal limite trova l'angolino e firma il 3-1 che certifica il successo degli uomini di Pochettino. Il Psg sale così a 37 punti e prosegue la sua inarrestabile marcia.

RENNES-MONTPELLIER 2-0

In attesa delle partite di domani, il Rennes vola al secondo posto della Ligue 1 (a 12 punti dal Psg) grazie alla vittoria 2-0 in casa contro il Montpellier. Tutto deciso già nel primo tempo quando prima Terrier all’8’ e poi Majer al 28’ firmano l’uno-due che stende gli ospiti. Poi l’espulsione di Savanier al 41’ che lascia il Montpellier in dieci pone di fatto la parole fine all’incontro. Nella ripresa il Rennes amministra il doppio vantaggio e il Montpellier in inferiorità numerica non riesce a rendersi pericoloso, restando così a 19 punti in classifica.