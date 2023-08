Ligue 1: il PSG si ferma ancora, è 1-1 col Tolosa

FRANCIA

La squadra di Luis Enrique ritrova Mbappé, in gol su rigore, ma Aboukhlal firma il secondo pari in due gare per i parigini. Crisi per il Lione, travolto dal Montpellier

Mbappé, ritorno con gol col Psg: subito decisivo. Ma Luis Enrique non sa vincere



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non trova ancora una quadratura tattica il PSG. I campioni di Francia ritrovano Kylian Mbappé, in gol da subentrante su rigore (62'), ma mostrano evidenti carenze difensive e una grande difficoltà a segnare. Ne approfitta il Tolosa, che li blocca sull'1-1 e infligge il secondo pari alla squadra di Luis Enrique. Fa molto peggio dei parigini il Lione, travolto dal Montpellier con un perentorio 4-1: brilla la stella di Musa Al-Tamari (doppietta).

TOLOSA-PSG 1-1

Il Psg ritrova Kylian Mbappé, in gol da subentrante, ma non la solidità di un tempo. Col Tolosa finisce 1-1 ed è mini-crisi per Luis Enrique, in aperta polemica con alcune scelte societarie e capace di ottenere solo due punti nelle prime due giornate. I parigini iniziano la gara con un tridente inedito e Vitinha libero di svariare alle spalle di Gonçalo Ramos e Lee Kang-In, ma soprattutto con Mbappé e Dembelé in panchina. La gara impiega qualche minuto a carburare, col 2005 Restes decisivo per difendere la porta del Tolosa: Hakimi sbatte sul portiere, così come Vitinha e Ramos nel finale di tempo. Si va al riposo sul risultato di parità e al 51' ecco il momento atteso dai tifosi del Psg: dentro Mbappé e Dembelé, che si rende subito pericoloso. Al 62', invece, è il momento di Kylian, che si procura un rigore subendo fallo da Nicolaisen e lo trasforma per l'1-0. Il Psg fatica a costruire gioco e non chiude la gara, subendo la beffa delle beffe nel finale: Hakimi tocca Aboukhlal ed è rigore, trasformato proprio dal connazionale per l'1-1. Nel finale si esalta Desler, che evita il gol-vittoria di Mbappé. Il Psg si ferma ancora e, dopo il pari a reti bianche col Lorient, pareggia col Tolosa. Due punti in due gare per Luis Enrique, distante due lunghezze dal terzetto di testa (Montpellier, Marsiglia, Tolosa).

LIONE-MONTPELLIER 1-4

Il Montpellier certifica la crisi del Lione, ultimo con due sconfitte in due gare, e vola in testa alla Ligue 1 con quattro punti. L'Ol si limita a una chance con Jeffinho in avvio di gara, ma poi viene travolto. Un errore di Riou coi piedi spiana la strada all'intercettazione di Nordin, che poi batte il portiere con una conclusione precisa al 20'. Il Montpellier si vede annullare il raddoppio firmato da Adams, poi si accende la stella di Musa Al-Tamari, gioiello giordano ed ex Apoel Nicosia. L'esterno offensivo raddoppia al 39', impegna Riou sfiorando la doppietta e la trova al 66'. Le sue incursioni offensive mandano in tilt il Lione, sotto 3-0 alla metà della ripresa. La rete di Lacazette (69'), espulso all'80' per un fallaccio su Savanier, è un'effimera gioia per i padroni di casa. Nel finale ecco il poker di Akor Adams, ex Lillestrom (89'). Vince 4-1 il Montpellier ed è crisi nera per il Lione di Laurent Blanc, già sulla graticola.

