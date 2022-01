Ligue 1: il Psg riprende la fuga, batte il Brest e vola a +11 sul Nizza

FRANCIA

I parigini tornano alla vittoria grazie al 2-0 ai bretoni e rafforzano il primo posto: reti di Mbappè e Kehrer

Dopo due pareggi di fila, il Psg torna alla vittoria nella ventunesima giornata della Ligue 1 e si mantiene saldo al primo posto con 11 punti di vantaggio sul Nizza secondo. Contro il Brest al Parco dei Principi sono le reti di Mbappè e Kehrer a regalare il 2-0 alla squadra di Pochettino, ancora priva di Messi e Neymar ma con Donnarumma in porta. Nell’altra partita di giornata, il Lens rimonta nel finale il St Etienne per 2-1.

PSG-BREST 2-0

Il Psg risponde al Nizza e torna alla vittoria mantenendo in totale sicurezza il primo posto in classifica della Ligue 1. Dopo due pareggi nelle ultime due partite, i parigini superano 2-0 il Brest e volano così a +11 sui rossoneri secondi, mentre il Marsiglia (con due match in meno) è distante 14 punti. Appuntamento facile al Parco dei Principi contro i bretoni che veleggiano a metà classifica: è il solito Mbappè, vero trascinatore della squadra di Pochettino viste le lunghe assenze di Messi e Neymar, a sbloccare il risultato al 32’ con un bel tiro dal limite. Donnarumma (di nuovo titolare a causa della positività al Covid di Keylor Navas) non è mai impegnato, allora in avvio di ripresa ci pensa Kehrer a chiudere i conti. Poi Mbappè e Icardi hanno la possibilità di arrotondare il risultato prima di amministrare il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

ST ETIENNE-LENS 1-2

Beffa finale per il St Etienne che sfiora la prima vittoria dopo cinque sconfitte consecutive ma alla fine deve arrendersi in pieno recupero alla rimonta del Lens, che balza così al quarto posto in classifica. Sempre più ultimi invece i verdi, piombati in una crisi che sembra non avere fine. Eppure sono proprio i padroni di casa ad andare avanti al 38’ con Boudebouz, ma negli ultimi minuti arriva l’incredibile rimonta del Lens con Sotoca al 77’ e Fofana al 94’.