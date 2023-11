Ligue 1: il Psg ora va alla grande, Montpellier travolto e Milan avvisato

FRANCIA

La squadra di Luis Enrique vince 3-0: Mbappé a secco, Hakimi e Dembelé devastanti

Psg, messaggio al Milan: Mbappé non segna, i gregari fanno volare Luis Enrique





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tutto facile per il Psg, che nell’anticipo dell’undicesima giornata di Ligue 1 travolge il Montpellier per 3-0. Al Parco dei Principi Kang-in Lee apre le marcature al 10’, su assist di Hakimi. L’ex Inter si ripete al 66’ con il secondo passaggio decisivo, questa volta per Vitinha. Nel mezzo c’è spazio anche per la gran botta di Zaire-Emery, al 58’ su magia di Dembelé. Vetta momentanea per Luis Enrique, in attesa del Nizza.

Il Paris Saint-Germain si prende momentaneamente la vetta della Ligue 1 nell’anticipo dell’undicesima giornata, travolgendo 3-0 il Montpellier. Nei primissimi minuti gli ospiti cercano di spaventare la squadra della capitale, ma al 10’ i padroni di casa sono già avanti 1-0: discesa di Hakimi, assist dentro l’area, velo di Mbappé e sinistro secco di Kang-in Lee. Dembelé sfiora il raddoppio in un altro paio di occasioni nei restanti minuti della prima frazione di gioco, che si chiude con il Paris avanti di una sola rete. Nella ripresa gli uomini di Luis Enrique dilagano. Al 58’ Zaire-Emery e Dembelé confezionano il triangolo capolavoro del 2-0: tocco profondo del centrocampista, controllo in corsa e tacco di ritorno dell’ex Barcellona per la sassata del giocatore classe 2006, che batte Lecomte.

Otto minuti più tardi il Psg cala il tris, e lo fa nuovamente partendo dalla fascia destra: numero di Dembelé, che serve in corsa Hakimi, il quale mette nuovamente dentro l’area: il neo-entrato Vitinha deve soltanto concludere a rete, cosa che mette in pratica con il destro preciso all’angolino. Gli uomini di Der Zakarian aumentano leggermente la pressione per accennare un minimo di reazione, ma l’incontro finisce 3-0. Il Psg sale quindi a quota 24 punti, in testa alla classifica in attesa del Nizza. Fermo a 11 punti il Montpellier.