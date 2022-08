Ligue 1, il Psg fermato dal Monaco, sconfitta per il Nizza

FRANCIA

I parigini vengono bloccati 1-1 in casa dai monegaschi, Alexis Sanchez firma la doppietta nella vittoria dei marsigliesi contro i rossoneri

Ligue 1: Sanchez trascina il Marsiglia, Nizza ko













Il Psg pareggia al Parco dei Principi contro il Monaco: decisivo il pareggio su rigore di Neymar nel secondo tempo. Nelle altre gare trionfa l'Olympique Marsiglia contro un Nizza in difficoltà (3-0). Il Montpellier travolge il Brest per 7-0, trova il successo il Nantes che supera il Tolosa 3-1. Vincono Lorient e Troyes, che battono rispettivamente Clermont (2-1) e Angers (3-1). Dembélé nel finale regala un punto al Lione (1-1 con il Reims).

PSG-MONACO 1-1

A sorpresa il Psg si ferma al Parco dei Principi contro il Monaco. I padroni di casa dominano e cercano di arrivare alla conclusione vincente senza essere precisi in attacca. Parigini con un grande possesso palla ma si ritrovano sotto a causa di un perfetto contropiede di Volland al 19'. Nel finale del primo tempo arrivano anche due pali colpiti in ordine da Messi e Mbappè. Al rientro in campo si vede una nuova squadra con Galtier che sembra aver spronato i suoi. Al 72’ Neymar su rigore pareggia i conti, ci prova poco dopo Hakimi con un tiro che colpisce il terzo legno della serata per i padroni di casa. Al triple fischio finisce 1-1.

NIZZA-OLYMPIQUE MARSIGLIA 0-3

L’Olympique Marsiglia trova la terza vittoria. Dopo i tre punti conquistati settimana scorsa contro il Nantes, i ragazzi di Tudor sconfiggono il Nizza 3-0. Un primo tempo quasi perfetto per la squadra marsigliese che sblocca la partita al 10’: l’ex nerazzurro Alexis Sanchez sfrutta l’assist di Clauss e infila il pallone sotto l’incrocio. Primo gol del cileno con la maglia del Marsiglia. Raddoppio che arriva al 37’: Nuno Tavares batte Kasper Schmeichel con un gran tiro. Nei minuti finali arriva la doppietta personale del Niño Maravilla (43’) che chiude definitivamente la gara. Il secondo tempo ha regalato poche emozioni: l’OM ha avuto qualche chance per il poker, il Nizza fatica. Al triplice fischio ad esultare è la squadra di Tudor.

BREST-MONTPELLIER 0-7

Netta e travolgente vittoria da parte del Montpellier che regola in maniera decisamente agevole il Brest. Sono ben sette le reti segnate dalla squadra di Dall’Oglio nel match valevole per la quarta giornata della Ligue 1. Un inizio di partita sgargiante da parte degli ospiti che sfrutta le difficoltà in difesa dei padroni di casa e passa in vantaggio in avvio con Maoussafa (6’). Dopo quattro minuti trova il raddoppio Wahi, neanche il tempo di ripartire che Khrazi mette a segno il terzo gol. Montpellier che trova il poker con Cozza al 25’ e la quinta rete con la doppietta personale di Wahi al 31’ che chiude definitivamente la gara. Nella ripresa gli ospiti dilagano e segnano al 64’ e all’85’ con Germain. Al Francis-Le Blé finisce 7-0

REIMS-LIONE 1-1

Finisce 1-1 tra il Reims e il Lione con entrambe le squadre che portano a casa un punto. A sbloccare il punteggio allo Stade Auguste-Delaune nel primo tempo sono stati i padroni di casa con un potente colpo di testa di Junya Ito (24’). Nella restante prima parte della gara sono poche le vere e proprie occasioni da gol per entrambe le formazioni. Al rientro in campo, la squadra di Garcia si ritrova a giocare in dieci al 63′ per il rosso diretto a Lopy. Bosz cambia alcuni uomini ed inserisce Dembélé, che risulta decisivo all’86’ quando di testa sigla il pareggio (1-1) per il Lione.

NANTES-TOLOSA 3-1

Prima vittoria per il Nantes. Contro il Tolosa finisce 3-1, con gli uomini di Philippe Montanier che non riescono a dare continuità alla striscia positiva di inizio stagione. Gli ospiti partono molto e mettono fin da subito in difficoltà "les Canaries”: la rete del vantaggio è firmata Zakaria Aboukhlal (15’). Il calciatore marocchino manda il pallone in rete all'angolino basso di destra e porta in avanti il Tolosa, che va poi al riposo sull’1-0. Ripresa a senso unico, con la squadra di Kombouaré decisamente più offensiva grazie ai cambi. Decisivi e fatali per gli ospiti gli undici minuti (dal 50’ al 61’) giocati dal Nantes: in ordine Guessand, Mohamed e Simon segnano e regalano il primo successo per 3-1 al pubblico del La Beaujoire-Louis-Fonteneau.

LORIENT-CLERMONT 2-1

Il Lorient batte il Clermont per 2-1 grazie ai due gol messi a segno nella prima parte di gara. Ottimo inizio per gli arancioneri della Bretagna che passano in vantaggio al 24’ con Terem Moffi. Il raddoppio arriva al 41’ grazie alla doppietta personale dell’attaccante nigeriano. Clermont che, rimasto in dieci al 48’ per l’espulsione di Borges, prova a rientrare in gara al 62’ con Cham. Al triplice fischio il risultato finale dice 2-1 per il Lorient.

TROYES-ANGERS 3-1

Allo Stade de l’Aube i padroni di casa del Troyes sbloccano la classifica e conquistano i primi punti. Contro l’Angers arriva la vittoria per 3-1. Il vantaggio dei padroni di casa è targato Ripart (12’), dopo venti minuti il Troyes si ritrova in superiorità numericaa causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Mendy. Nel finale viene annullato un gol alla squadra di Irles per fuorigioco di Balde. Nella ripresa Balde sigla il raddoppio (61’) e Odobert firma il tris (82’). Inutile il gol della bandiera dei bianconeri di Diony, che aveva momentaneamente accorciato le distanze.

