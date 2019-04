Ligue 1: il Psg bloccato in casa dallo Strasburgo, festa rimandata

07/04/2019

PSG-STRASBURGO 2-2

Anche gli invincibili, prima o poi, si fermano. Lo riscopre a sue spese il Psg, che al Parco dei Principi interrompe una striscia di 15 vittorie consecutive in campionato tra le mura amiche pareggiando con lo Strasburgo una partita che a lungo ha anche rischiato di perdere. E invece negli ultimi minuti arriva il 2-2 che di fatto serve poco ai dominatori della Ligue 1, mentre fa molto male ai biancoblù, che vedono la quota Europa allontanarsi pericolosamente. Il Psg ci mette solo 13 minuti per andare in rete, quando Dagba viene lanciato sulla destra e non ha problemi a trovare al centro Choupo-Moting, pronto a insaccare in rete. Ma lo Strasburgo non ci sta a vestire i panni della vittima sacrificale, nemmeno al Parco dei Principi. Così al 26' Carole sfonda a sinistra, la retroguardia del Psg non riesce a recuperare e sul cross del terzino degli ospiti arriva la facile zampata di Nuno da Costa per il pareggio dello Strasburgo. Tre minuti dopo è clamoroso ciò che avviene sulla linea di porta dello Strasburgo: dopo che Nkunku aveva concluso a rete, infatti, Choupo-Moting arriva sul pallone e di fatto lo stoppa impedendo un gol già fatto. E dopo un'occasione così colossale per riportarsi in vantaggio, il Psg si ritrova clamorosamente sotto al 38', quando Anthony Goncalves sfrutta un disimpegno balordo di Dani Alves e batte imparabilmente Buffon. Il secondo tempo di fatto è un tiro al bersaglio, specie da quando Tuchel si gioca i calibri pesanti e getta nella mischia Mbappé e Draxler. I due neoentrati cercano ripetutamente il gol, così come Bernat e lo stesso Dani Alves, che per poco non si fa perdonare lo svarione del 2-1 con una spettacolare sforbiciata che però si infrange contro la traversa. Alla fine quindi è l'ultimo subentrato, Thilo Kehrer, a regalare al Psg il gol del 2-2: il tedesco va infatti a segno all'82', con un gran colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Draxler. Nel finale poi Mbappé avrebbe anche l'occasione di firmare il 3-2, ma Sels glielo evita con una doppia prodezza. Probabilmente per questo Strasburgo sarebbe stata una punizione fin troppo severa.



REIMS-LILLE 1-1

Il Lille non va oltre l'1-1 sul campo del Reims, un risultato che non smuove la sua classifica (il secondo posto rimane sostanzialmente blindato) ma nemmeno aiuta i padroni di casa, che rimangono a caccia di un potenziale piazzamento in Europa. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni (giusto Remy prova a portare in vantaggio il Lille, esaltando i riflessi di Mendy), la partita si infiamma nella ripresa. E sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio, grazie a Fonte che al 55' trova la rete con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il Reims però non si arrende e, dopo aver sfiorato il pareggio con Engels (da ottima posizione consegna di testa il pallone al portiere Maignan), lo trova al 78' con Oudin, che sul filo del fuorigioco riceve da Dingome e realizza il definitivo 1-1.



TOLOSA-NANTES 1-0

Il Tolosa batte il Nantes e lo stacca in classifica, nonostante una partita sbloccata con qualche fatica di troppo, in considerazione di come si erano messe le cose allo stadio Municipal. Gli ospiti si ritrovano infatti in 10 già al 17' minuto per un fallaccio di Girotto su Gradel. E lo stesso capitano del Tolosa al 26' ha la grande occasione di portare in vantaggio i suoi, ma di fatto il suo rigore è un passaggio per Tatarusanu. A pochi istanti dall'intervallo è il Nantes a sfiorare il gol, ma Boschilia centra la traversa. Così al 55' ci pensa Sylla a regalare i tre punti al Tolosa, con un preciso colpo di testa su cui questa volta l'ex portiere della Fiorentina non può arrivare.



NIZZA-MONTPELLIER 1-0

Il Nizza batte il Montpellier, lo supera in classifica e di fatto lo estromette dalla caccia a un posto in Europa. Il tutto con un solo gol, quello realizzato da Dante al 20' sfruttando una punizione battuta da Cyprien e poi confermato dal Var. I padroni di casa poi controllano abbastanza agevolmente le operazioni in quello che è un vero e proprio spareggio europeo e non concedono altre occasioni agli ospiti nel primo tempo, in cui invece è Cyprien a sfiorare il raddoppio. Nella ripresa arrivano quindi i tentativi di Srarfi e Saint-Maximin. Il Montpellier si costruisce una sola, grande occasione con Delort, ma è ancora Saint-Maximin a sprecare un pallone d'oro per il 2-0, con Lecomte che sull'uno contro uno