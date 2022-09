Ligue 1: il Psg batte il Brest grazie a Neymar e Donnarumma. Bene anche il Marsiglia

FRANCIA

Gli uomini di Galtier si impongono per 1-0 in casa grazie alla rete del brasiliano. Tudor batte il Lille di Fonseca

© Getty Images Inarrestabile Psg nella settima giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi i parigini superano il Brest, 1-0 il risultato finale, e restano primi da soli in classifica in attesa della gara di stasera dell’Olympique Marsiglia contro il Lille. Ci pensa la rete nel primo tempo (30’) del solito Neymar, su assist di Messi, a stendere gli avversari bretoni. Donnarumma para il rigore a Slimani (71’) e regala i tre punti ai padroni di casa. L’Olympique Marsiglia rimonta e vince in casa 2-1 con il Lille: decisivi Sanchez e Gigot.

PARIS SAINT GERMAIN - BREST 1-0

Tutto facile per il Psg in casa contro il Brest (1-0). Al Parco dei Principi i parigini non sbagliano e si portano a casa tre punti che gli consegnano la vetta della classifica. Fin da subito i padroni di casa mostrano tutto il potenziale offensivo, chiudendo i bretoni nella propria metà campo. Alla mezz’ora si accende la stella Neymar, che sblocca l’incontro su cross di Messi. Nel finale l’argentino del Psg riceve un passaggio in area e va subito al tiro, il pallone sembra indirizzato in rete ma Bizot mostra il suo talento e para, sventando il pericolo. Al 45’ Mbappè trova il raddoppio, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa spinge la squadra di Galtier con Messi e Hakimi, senza riuscire a trovare il gol. Al 71’ la gara può cambiare completamente: Kimpembe commette fallo in area e Pignard fischia, indicando il dischetto. Occasione per il Brest. Slimani dagli undici metri calcia ma Donnarumma è concentrato e para il rigore. Al triplice fischio il Psg può esultare per il primo posto in Ligue 1.

OLYMPIQUE MARSIGLIA-LILLE 2-1

Una serata incredibile per il Marsiglia di Tudor che batte in rimonta il Lille di Fonseca. Il risultato finale è di 2-1 e padroni di casa che rimangono in vetta della classifica con il Psg. Gli ospiti trovano il vantaggio al 12' con la rete di Ismaily, che spezza l’equilibrio che aveva caratterizzato fino a quel momento l’inizio della gara. La reazione dei marsigliesi arriva al 26’ con Alexis Sanchez. L’ex Inter raccoglie un passaggio preciso di Cengiz Under e infila in rete il pallone del pareggio. Nella ripresa, il Marsiglia scende in campo con un atteggiamento diverso. Al 61' Gigot trova il gol del vantaggio, con un rasoterra che si infila alla sinistra del numero uno lilla. Da qui in avanti non succede più nulla e Tudor al fischio finale può esultare per i tre punti.