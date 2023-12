Ligue 1: il Nizza si riprende il secondo posto, decisivo Boga

FRANCIA

L'ex Sassuolo e Atalanta segna il 2-1 al Reims che permette a Farioli di superare il Monaco e restare a -4 dal Psg

© Getty Images Nella quindicesima giornata di Ligue 1, il Nizza risponde ai successi di Monaco e Psg e si riprende il secondo posto in classifica grazie al 2-1 al Reims. Decidono le reti nella ripresa di Laborde (55') e dell'ex Atalanta e Sassuolo Boga (82'), che punisce una clamorosa papera di Diouf: inutile il momentaneo 1-1 di Abdelhamid (78'). La formazione di Francesco Farioli resta così a -4 dalla vetta e torna a +2 sul terzo posto.

Il Nizza torna al secondo posto, ma deve ringraziare tanto Jeremie Boga quanto Diouf, portiere del Reims che perde 2-1 all'Allianz Riviera. La partita si infiamma nella ripresa, anche se nel primo tempo Sanson sfiora subito il vantaggio per i padroni di casa. Al 55', il violento sinistro di Laborde vale l'1-0 per la formazione di Farioli, che però non chiude la partita e sembra subire la beffa al 78'. Il cross dalla destra di Ito, infatti, viene indirizzato splendidamente in porta da Abdelhamid, che con un inserimento perfetto segna di testa il pareggio. Si tratta tuttavia di una gioia momentanea, perché quattro minuti dopo l'ex Atalanta e Sassuolo Boga conclude di sinistro dal limite e Diouf compie una papera non bloccando una conclusione decisamente alla sua portata. Finisce così 2-1: il Nizza torna secondo e sale a 32 punti, a +2 sul Monaco ma soprattutto a -4 dal Psg, impedendo una vera e propria fuga della formazione di Luis Enrique. Per il Reims, invece, arriva il terzo ko nelle ultime quattro partite di Ligue 1: e ora l'Europa rischia di allontanarsi.