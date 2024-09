Ligue 1: il Monaco vince ancora e aggancia il Psg in vetta

FRANCIA

I monegaschi piegano 3-1 il Le Havre e ritrovano la testa del campionato insieme ai parigini: decidono Ben Seghir e Balogun nella ripresa

© Getty Images Nella 5ª giornata di Ligue 1 il Monaco sfrutta il passo falso del Psg (1-1 ieri a Reims), agganciandolo in vetta al campionato. La squadra di Adi Hütter batte infatti 3-1 il Le Havre e sale a quota 13 punti, restando imbattuta. A stappare il match ci pensa Teze (9’), prima del pareggio di Kuzyaev (30’): gli ospiti si vedono poi annullare un gol a Casemir. A regalare tre punti al Monaco ci pensano quindi Ben Seghir (66’) e Balogun (71’)

MONACO-LE HAVRE 3-1

Spinto dal pubblico dello Stade Louis II, il Monaco inizia bene e si porta in vantaggio già al 9’: Minamino crea e Teze trasforma, non lasciando scampo a Desmas. I padroni di casa dominano il primo tempo nel gioco e nelle azioni, ma al 30’ vengono inaspettatamente ripresi dal Le Havre: Kuzyaev è bravo a sfruttare al meglio l’assist di Toure e pareggiare il risultato sull’1-1. Il Monaco si riaffaccia quindi avanti con Golovin e Ilenikhena, nel tentativo di tornare a controllare il parziale, ma all’intervallo regge l’equilibrio. Al rientro dagli spogliatoi, il Le Havre passa anche avanti: grande palla filtrante di Kechta per Casimir, che buca Kohn al 47’. La rete viene però annullata dal Var per un fuorigioco. Balogun ha subito un’ottima chance dalla parte opposta, ma spreca malamente. Il 2-1 il Monaco lo trova quindi al 66’, con un gran tiro di Ben Seghir dal limite dell’area, su assist dell’ex Torino Singo. Passano cinque minuti e i padroni di casa allungano: questa volta Balogun non sbaglia davanti a Desmas e fa 3-1. Nel finale, gli ospiti provano a riaprire la gara con Soumare, ma il suo tiro non trova lo specchio della porta. Vittoria importantissima dunque per il Monaco, che sale a 13 punti in campionato e aggancia il Psg in vetta alla Ligue 1. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Le Havre, che resta fermo a 6 punti in classifica.

