Ligue 1: il Marsiglia sbanca Bordeaux ed è secondo da solo

FRANCIA

Under segna il gol vittoria al 37’ del primo tempo: Nizza staccato di 3 punti e Psg ora “solo” a +10

Bordeaux-Olympique Marsiglia si è svolta regolarmente questa sera. E questa è già stata una notizia quasi incredibile, visto che i Girondini registravano ben 21 casi di Covid nelle ultime settimane. Nella terza partita in emergenza per i padroni di casa, arriva (quasi di conseguenza) un risultato che non si vedeva dal lontano 1977 in Ligue 1: una vittoria in trasferta a Bordeaux da parte dell’OM. Harit apre il match con una conclusione alta sopra la traversa. Al 12’ gli ospiti vanno poi vicinissimo allo 0-1 con un imperioso colpo di testa di Kamara, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che sbatte in pieno contro il palo. Marsiglia che domina territorialmente per tutto il primo tempo. Under non è precisissimo dal limite dell’area, ma poi l’ex Roma si rifà alla grande al 37’: sfrutta un errore di Costil nel rinviare, salta due uomini e deposita in rete di sinistro nell’angolino basso. Caleta-Car sfiora il raddoppio in avvio di secondo tempo; Costil salva poi il risultato su Guendouzi. Nel finale, sul fronte opposto, Pau Lopez compie una bella parata su Hwang Ui-jo che inchioda il risultato finale sullo 0-1. Al termine dell’anticipo della 20esima giornata del campionato francese, il Marsiglia si guadagna così la seconda posizione solitaria con 36 punti; a parità di partite, sono ora 10 i punti di distacco dal Psg capolista. Il Nizza dovrà rispondere domenica contro il Brest per riagganciare il secondo posto.